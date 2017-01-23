Потенциал чистой энергии стран юго-восточной Европы — 740 ГВт

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23 января 2017, 17:21
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
На ежегодной Генеральной ассамблее Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) потенциал возобновляемой энергетики стран юго-восточной Европы был оценен в 740 ГВт.
Согласно опубликованному докладу IRENA, дешевая солнечная и ветряная энергия способна потягаться в цене с «грязной» ископаемой или ядерной в странах юго-восточной Европы. «Доклад подчеркивает огромный технический потенциал возобновляемой энергии стран юго-восточной Европы — равный почти 740 ГВт. Ветряная энергетика региона (532 ГВт) и солнечная (120 ГВт) до сих пор по большей части не используется, а 127 ГВт из этого потенциала могут быть задействованы уже сейчас, по сопоставимым ценам», — цитирует Хайтек отчет агентства.
Наибольший потенциал по энергии ветра, солнца, воды, биомасс и тепла Земли IRENA видит на Украине (более 400 ГВт), в Румынии (более 120 ГВт), Болгарии (около 50 ГВт), Сербии (более 40 ГВт), Молдавии (около 30 ГВт), Хорватии (более 20 ГВт) и Боснии и Герцеговине (более 20 ГВт).
«Власти стран юго-восточной Европы должны обратить более пристальное внимание на энергию солнца и ветра, поскольку уже сегодня ветряные и солнечные станции могут начать вырабатывать 98 ГВт энергию ветра и 5,2 ГВт энергии солнца по вполне конкурентоспособной цене», — говорится в докладе.