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Пресс-релизы

"Ростелеком" в Вологде сдал в эксплуатацию оптическую сеть связи для жителей поселка Лоста

Ростелеком в Вологде сдал в эксплуатацию оптическую сеть связи для жителей поселка Лоста

23 января 2017, 16:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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В начале 2017 года Вологодский филиал ПАО «Ростелеком» сдал в коммерческую эксплуатацию сеть связи, построенную по технологии пассивных оптических сетей (PON), в поселке Лоста Вологодского района.

Благодаря построенной сети связи современные телекоммуникационные услуги доступны для 960 домохозяйств поселка. На сегодняшний день  около 600 абонентов уже пользуются цифровой телефонией с набором дополнительных бесплатных сервисов,  доступом в Интернет на скорости до 200 Мбит/с, «Интерактивным телевидением» (IP-TV) с возможностью просмотра около 200 каналов в цифровом и HD качестве и с функциями «Управление просмотром», «Видеопрокат» и другие.

«В конце 2016 года нами завершены работы по выводу из эксплуатации абонентского выноса в поселке Лоста. Специалистами Компании заменено оборудование устаревшей АТС на тысячу  номеров, установленной в 1997 году. Благодаря постоянной модернизации сети, «Ростелеком», не повышая стоимость услуг, предоставляет клиентам сервисы, соответствующие мировым стандартам с высокими качественными характеристиками», - отметил Технический директор Вологодского филиала  ПАО «Ростелеком» Владимир Тыкин.

Модернизация сети позволила Вологодскому филиалу повысить уровень и качество предоставляемых услуг, организовать возможность более гибкого управления услугами и оборудованием, предоставить абонентам расширенный перечень услуг ДВО, снизить энергопотребление на объектах связи, сократить затраты на ремонт и аренду занимаемого старой АТС помещения.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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