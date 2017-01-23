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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Руководителем Пермских городских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" назначен Олег Широких

Руководителем Пермских городских электрических сетей филиала ОАО МРСК Урала - Пермэнерго назначен Олег Широких

23 января 2017, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Олег Леонидович Широких родился в 1970 году в г. Верхняя Тура Свердловской области. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Электромеханика». С 1993 работал в Нижнетагильских электрических сетях «Свердловэнерго», где последовательно занимал должности диспетчера, заместителя начальника по оперативной работе, начальника Нижнетуринского района электрических сетей. С 2010 по 2015 годы трудился главным инженером, директором филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Пермское предприятие магистральных электрических сетей. С 1 июня 2016 года перешел в аппарат управления ОАО «МРСК Урала», где до настоящего времени возглавлял Департамент производственной безопасности и производственного контроля.

К исполнению обязанностей директора Пермских городских электрических сетей Олег Широких приступил с 23 января 2017 года. Напомним, что ранее занимавший эту должность Эдуард Илларионов возглавил производственно-технический блок филиала «Пермэнерго».

Пермские городские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обслуживает территорию площадью более 700 квадратных километров с населением около 1 млн человек. В составе предприятия работает пять сетевых районов электрических сетей – Камский, Южный, Восточный, Кировский и Орджоникидзевский РЭСы.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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