Руководство филиала МРСК Северного Кавказа "Севкавказэнерго" проинспектировало районные подразделения

На протяжении двух дней директор филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» Казбек Закаев совместно с другими руководителями энергокомпании проинспектировал работу электросетевых предприятий Северной Осетии, находящихся под управлением компании.



В первую очередь, топ-менеджмент посетил строительную площадку новой подстанции «Парковая» на окраине Владикавказа. Строительные работы выполняет подрядная организация. Проект реализовывается в рамках договоренности руководства республики и «Россетей».



Энергообъект крайне необходим для электроснабжения возводимых жилых комплексов и социально-значимых объектов в юго-западной и западной части столицы Северной Осетии, а так же создания резерва мощности, развития инфраструктуры и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии.

Ход строительства питающего центра выполняется в соответствии с установленным графиком. На сегодня завершается монтаж необходимого основного оборудования, осуществляется комплектация составляющих частей.



По словам руководителя филиала «Севкавказэнерго» Казбека Закаева, по уровню оснащенности «Парковая» станет одной из самых высокотехнологичных подстанций Северной Осетии, установленное оборудование которой будет отвечать современным требованиям к надежной и бесперебойной работе электросетевого объекта. Благодаря новой системе, управлять оборудованием будет возможно с диспетчерского пункта дистанционно. «Уверен, что ввод в эксплуатацию нового питающего центра внесет свой весомый вклад в обеспечение стабильного электроснабжения жителей новых микрорайонов республики», - отметил в ходе поездки Казбек Закаев.



Далее руководство «Севкавказэнерго» с рабочим визитом посетило все районы электрических сетей (РЭС). На местах проинспектированы ряд узловых энергообъектов, от надежной работы которых зависит благополучие жителей населенных пунктов, функционирование экономики и социальных объектов районов республики и Владикавказа. Проверены производственные базы, здания и сооружения, спецтехника, находящиеся на балансе РЭСов.



В рамках поездки Казбек Закаев в каждом из РЭС провел производственные совещания с начальниками и главными инженерами районных электрических сетей. Главные темы – реализация основных мероприятий с целью снижения потерь электроэнергии, дальнейшее выполнение работ в рамках ремонтной программы, другие актуальные вопросы, в т.ч. связанные с повышением платежной дисциплины, усиление рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению неучтенного потребления электроэнергии. Обсудили текущую работу и перспективные направления деятельности.



Особое внимание уделено районам, где итоговые результаты работы в 2016 г. оставляют желать лучшего. К примеру, в Алагирском районе остро стоит вопрос снижения уровня сверхнормативных потерь электроэнергии, обусловленных не только технологическими причинами, но и хищениями энергоресурса недобросовестными потребителями.



Так, по итогам 2016 г. в Алагирских РЭС отмечен наибольший уровень потерь электроэнергии в сетях, который составил 24,8 % (для сравнения, наименьшие показатели потерь в Моздокских РЭС – 6,4 %). Рассматривая отдельно Алагир, электросетевое хозяйство которого в процессе консолидации передано в аренду МРСК Северного Кавказа в 2015 г., отмечено, что потери в сетях на протяжении года не удалось снизить ниже 35 процентов. Одной из причин этого названа запущенность и изношенность городских электросетей прежним эксплуатантом, а также существующее воровство энергоресурса.



Хоть и отмечена положительная динамика по снижению потерь электроэнергии в целом по данному району, однако необходимо добиваться лучших результатов, - подытожил директор «Севкавказэнерго» Казбек Закаев.



Он уверен, что выездные совещания в районных электрических сетях и последовавшие за ними проверки позволят выявить не только проблемные вопросы, с которыми сталкиваются энергетики в процессе реализации мероприятий по снижению сверхнормативных потерь и по остальным направлениям, но и определить последовательность действий и пути их решения, - отмечает Казбек Закаев.



Рабочие выезды планируется проводить регулярно, используя наиболее эффективный метод повышения результативности работы как в борьбе с хищениями электроэнергии, так и реализации технических мероприятий.