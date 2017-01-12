Тамбовэнерго полностью выполнило ремонтную программу 2016 года

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23 января 2017, 14:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы 2016 года. Все ее мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, по ряду направлений наблюдалось опережение графика.
Энергетиками отремонтировано 285 трансформаторных подстанций и 211 трансформаторов 10/0,4 кВ, что выше плановых значений на 124 % и на 25,6% соответственно, а также 861 км воздушных линий 0,4-110 кВ - на 1,7% выше годового плана. Завершен комплексный ремонт четырех подстанций напряжением 35-110 кВ. От деревьев и кустарников расчищено 469,67 га трасс воздушных линий электропередачи.
«Полное и своевременное выполнение мероприятий ремонтной программы позволило Тамбовэнерго создать необходимые условия для бесперебойной работы электросетевого комплекса в период зимнего максимума нагрузок», - отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Игорь Поляков.