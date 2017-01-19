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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году специалисты МРСК расчистили более 430 га просек линий электропередачи в Астраханской области

В 2016 году специалисты МРСК расчистили более 430 га просек линий электропередачи в Астраханской области

23 января 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

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В 2016 году специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») произвели расчистку от древесно-кустарниковой растительности более 430 га просек воздушных линий электропередачи. Из них 300 га приходится на трассы высоковольтных линий и свыше 130 га – на распределительные сети 0,4/6-10 кВ.

Расчистка и расширение просек проводятся ежегодно и являются неотъемлемой частью ремонтной программы МРСК Юга, так как деревья, растущие на границе просеки, могут стать причиной нарушений энергоснабжения потребителей, возникновения пожаров и травматизма людей.

Особенно высок риск падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях – ледяном дожде, сильном порывистом ветре и обильных снегопадах.

Мероприятия по расчистке трасс линий ЛЭП обязательно согласуются с региональными организациями, отвечающими за экологический надзор и контроль.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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