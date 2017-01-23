 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году Курскэнерго отремонтирует более 2500 километров линий электропередачи

В 2017 году Курскэнерго отремонтирует более 2500 километров линий электропередачи

23 января 2017, 15:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО, ЛЭП

Обсудить на форуме

174 просмотра

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершена работа по формированию ремонтной программы на 2017 год. На   реализацию  мероприятий  документа будет направлено  217,73 млн рублей.

В текущем году специалисты Курскэнерго планируют отремонтировать  2 509,5 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 – 110 кВ  и   416 комплектных трансформаторных подстанций. Капитальный комплексный ремонт пройдет на 23 подстанциях напряжением 110/35/10кВ,

С целью снижения риска технологических нарушений особое внимание в текущем году будет уделено расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. В соответствии с ремонтной программой запланировано  расчистить 850,1 га просек вдоль трасс ЛЭП.

«Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы позволяет максимально эффективно решать задачи по обеспечению надежного функционирования  электросетевого комплекса и бесперебойного энергоснабжения потребителей  Курской области», – отмечает первый заместитель директора – главный инженер «Курскэнерго» Вячеслав Истомин».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!