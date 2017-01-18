РусГидро присвоило Усть-Среднеканской ГЭС имя Анатолия Федоровича Дьякова

Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова Анатолий Федорович Дьяков

Имя легендарного российского энергетика, первого министра топлива и энергетики РФ, одного из создателей и первого руководителя РАО «ЕЭС России» Анатолия Федоровича Дьякова присвоили Усть-Среднеканской ГЭС, строительство которой ведет РусГидро в Магаданской области.



Анатолий Федорович Дьяков (1936-2015 г.) прошел трудовой путь от электромеханика до министра энергетики, не пропустив ни одной ступени карьерной лестницы. Был долгое время связан с Дальним Востоком и Магаданской областью, в частности принимал Колымскую ГЭС (первую ступень каскада) в эксплуатацию. Будучи начальником главка «Главвостокэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР курировал энергетические восточные объекты. В 1990-е годы Анатолий Федорович Дьяков обеспечивал социальную поддержку энергетикам Колымы: нашел средства для летнего отдыха детей на «большой земле», решал жилищные и материальные вопросы магаданских энергетиков. За вклад в развитие энергетики Северо-Востока страны Анатолию Федоровичу Дьякову было присвоено звание Почетного гражданина Магадана.



Вопрос о возведении второй ступени Колымского каскада, Усть-Среднеканской ГЭС, обсуждался еще в 1970-х годах. Начать строительство удалось только в 1991 году, но подготовительные работы стартовали еще в середине 1980-х, когда А.Ф. Дьяков занимал должность заместителя министра энергетики и электрификации СССР и не раз подчеркивал, что эта гидростанция имеет ключевое значение для перспективного развития и энергобезопасности Магаданской области.



Первоначально строительство велось достаточно активно, но в конце 1990-ых из-за ухудшения экономической ситуации в России темпы упали. В 2008 году завершение проекта было поручено РусГидро, и уже через 5 лет были пущены два первых гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС. Станция включена в Магаданскую энергосистему и покрывает около 17 % от потребностей региона в электроэнергии. В настоящий момент строители ГЭС продолжают наращивать напорный фронт и монтируют третий гидроагрегат.



Ввести гидроагрегат № 3 Усть-Среднеканской ГЭС имени А.Ф. Дьякова в эксплуатацию планируется в 2018 году. Достройка гидростанции позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты в Магаданской области. Помимо этого, ГЭС будет способствовать судоходству, регулируя сток Колымы, значительно повысит энергобезопасность региона.