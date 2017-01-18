 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

РусГидро присвоило Усть-Среднеканской ГЭС имя Анатолия Федоровича Дьякова

РусГидро присвоило Усть-Среднеканской ГЭС имя Анатолия Федоровича Дьякова

23 января 2017, 14:00
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

Обсудить на форуме

237 просмотров

Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова

Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова

Анатолий Федорович Дьяков

Анатолий Федорович Дьяков

 Имя легендарного российского энергетика, первого министра топлива и энергетики РФ, одного из создателей и первого руководителя РАО «ЕЭС России» Анатолия Федоровича Дьякова присвоили Усть-Среднеканской ГЭС, строительство которой ведет РусГидро в Магаданской области.

Анатолий Федорович Дьяков (1936-2015 г.) прошел трудовой путь от электромеханика до министра энергетики, не пропустив ни одной ступени карьерной лестницы. Был долгое время связан с Дальним Востоком и Магаданской областью, в частности принимал Колымскую ГЭС (первую ступень каскада) в эксплуатацию. Будучи начальником главка «Главвостокэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР курировал энергетические восточные объекты. В 1990-е годы Анатолий Федорович Дьяков обеспечивал социальную поддержку энергетикам Колымы: нашел средства для летнего отдыха детей на «большой земле», решал жилищные и материальные вопросы магаданских энергетиков.  За вклад в развитие энергетики Северо-Востока страны Анатолию Федоровичу Дьякову было присвоено звание Почетного гражданина Магадана.

Вопрос о возведении второй ступени Колымского каскада, Усть-Среднеканской ГЭС, обсуждался еще в 1970-х годах. Начать строительство удалось только в 1991 году, но подготовительные работы стартовали еще в середине 1980-х, когда А.Ф. Дьяков занимал должность заместителя министра энергетики и электрификации СССР и не раз подчеркивал, что эта гидростанция имеет ключевое значение для перспективного развития и энергобезопасности Магаданской области.

Первоначально строительство велось достаточно активно, но в конце 1990-ых из-за ухудшения экономической ситуации в России темпы упали. В 2008 году завершение проекта было поручено РусГидро, и уже через 5 лет были пущены два первых гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС. Станция включена в Магаданскую энергосистему и покрывает около 17 % от потребностей региона в электроэнергии. В настоящий момент строители ГЭС продолжают наращивать напорный фронт и монтируют третий гидроагрегат.

Ввести гидроагрегат № 3 Усть-Среднеканской ГЭС имени А.Ф. Дьякова в эксплуатацию планируется в 2018 году. Достройка гидростанции позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты в Магаданской области. Помимо этого, ГЭС будет способствовать судоходству, регулируя сток Колымы, значительно повысит энергобезопасность региона.

Компания: ПАО "РусГидро"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!