Утверждены даты отборочных соревнований в 7 регионах России перед финалом V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

Определены даты отборочных соревнований в 7 регионах России перед финалом V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре.



Отборочные соревнования по блоку профессий «Творчество и дизайн» начнутся в Москве 15 марта, соревнования по компетенциям блока «Обслуживание гражданского транспорта» пройдут в Ульяновской области с 16 марта, отборочные соревнования по профессиям «Сферы услуг» начнутся в Республике Саха (Якутия) начнутся 20 марта, соревнования по блоку профессий IT-сферы пройдут в Республике Татарстан с 23 марта, а молодые специалисты компетенций «Строительной сферы» будут бороться за право выйти в финал в Московской области с 1 апреля 2017 года.



Соревнования по компетенциям блока «Промышленного производства» пройдут в двух регионах: Хабаровском крае и Республике Чувашия. Соревнования по Мехатронике, Токарным работам на станках с ЧПУ, Фрезерным работы на станках с ЧПУ, Сварочным технологиям, Мобильной робототехнике, Обработке листового металла и Прототипированию начнутся 21 марта в Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре, а Республика Чувашия проведет соревнования по Электронике и Лабораторному химическому анализу с 28 марта в Чебоксарах.



Победители соревнований получат право представлять свой регион в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре, победители и призеры которого войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии сформируется команда лучших представителей сборной, которым предстоит отстоять честь российского флага на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби с 14 по 19 октября 2017 года.



Отборочные соревнования проводятся впервые вместо полуфиналов Национального чемпионата: теперь будущие конкурсанты финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) со всех регионов страны отправятся на соревнования по 6 блокам компетенций в те регионы, которые были выбраны на голосовании экспертной комиссии. Ранее победители и призеры региональных чемпионатов за право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соревновались в центрах, избранных исключительно по территориальному принципу. Новая практика проведения отборочных чемпионатов повысит качество отбора полуфиналистов, а также позволит всем конкурсантам соревноваться в равных условиях.