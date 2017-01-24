Более двухсот студентов прошли производственную практику в "Дагестанской сетевой компании"

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24 января 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
В рамках взаимодействия с вузами и ссузами в 2016 году производственную практику в управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Дагестанская сетевая компания» (входит в группу компаний «Россети») прошли 203 студента. Среди практикантов оказались студенты Дагестанского государственного университета, Дагестанского государственного технического университета, ГБПОУ «Эльхотовский многопрофильный колледж» (РСО-Алания), Дагестанского технического колледжа, Дагестанского аграрного университета имени М. М. Джамбулатова, Дагестанского института народного хозяйства, Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасский политехнический институт), Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь), Астраханского государственного технического университета, АНО «Энергетический колледж» (г. Каспийск).
Молодые люди были направлены для прохождения практики по своему профилю в районные и городские электрические сети. Ведь помимо теоретических знаний будущий энергетик должен в совершенстве владеть практическими навыками работы с электрооборудованием.
По словам начальника управления по работе с персоналом «Дагестанской сетевой компании» Алика Эфендиева, каждый из прошедших практику в компании студентов имеет все шансы стать частью кадрового резерва.
- Мы отслеживаем работу каждого студента, и для нас важно, чтобы он не только получил практические навыки работы с оборудованием, но и узнал как можно больше о работе энергетиков. Руководство компании уделяет особое значение подготовке кадрового резерва, а многие из этих ребят действительно имеют все шансы стать частью компании, - отметил Алик Эфендиев.
Подготовка кадрового резерва компании требует тесного взаимодействия с вузами и ссузами. Энергетики АО «Дагестанская сетевая компания» частые гости мероприятий, проводимых как в АНО «Энергетический колледж», так и в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ).