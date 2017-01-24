Эксперты рассказали о влиянии отказа США от ТТП на страны региона

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Транстихоокеанского партнерства говорит об отказе Трампа от курса на глобализацию, но говорить как оно повлияет на страны региона пока рано, считают опрошенные РИА Новости эксперты.



Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп ранее обещал инициировать выход его страны из ТТП сразу же после вступления в должность.



Администрация предыдущего президента Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем, который не является участником ТТП. Однако конгресс США так и не ратифицировал документ, поэтому он не вступил в силу.



Отказ от глобализации



По мнению руководителя Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, отказ США от участия в ТТП был ожидаем после прихода новой администрации во главе с Трампом.



"С моей точки зрения, это решение одно из наиболее ярких, которое показывает абсолютную противоположность тому курсу, который проводила администрация Обамы в АТР", — сказал эксперт. Он объяснил, что Транстихоокеанское партнерство по задумке предыдущей американской администрации должно было стать "совершенно новой формой глобализации, где возможности транснациональных корпораций должны были быть практически равны юридически власти суверенных правительств". В рамках ТТП должен был также быть создан специальный суд, который бы решал вопросы между суверенными государствами и транснациональными корпорациями. "То есть фактически это был бы новый шаг в потере суверенитета многими странами за счет создания глобальных рынков движения труда и капитала. И отказ от этого проекта показывает отказ от попытки глобализации и создания глобального рынка в АТР", — сказал Мосяков.



При этом он напомнил, что между странами региона существует альтернативный китайский проект — Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство. "Многие аналитики считали, что предстоит борьба между американским предложением о Транстихоокеанском партнерстве и китайским проектом ВРЭП, потому что в ТТП не участвовал Китай, а в РВЭП — США. По сути китайский ВРЭП становится практически безальтернативным вариантом формирования глобального рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — считает востоковед.



Последствия будут серьезные?



По мнению Мосякова решение о выходе США из ТТП будет иметь "очень серьезные последствия для всех стран региона". "Вопрос ведь состоит в том, насколько США заинтересованы в регионе, насколько они готовы выполнять обязательства, которые у них есть перед Японией и Филиппинами. Это решение потребует глубокого осмысления и последствия его мы увидим в ближайшее время", — сказал Мосяков.



По мнению востоковеда, сложно сказать, как это решение повлияет на регион. "Какие-то страны сильно беспокоит экспансия Китая, и они воспринимают американское решение с сожалением. Многие страны юго-восточной Азии рассчитывали и строили свою политику как некий баланс между американскими и китайскими интересами. Для Японии и Южной Кореи это тревожный знак, а что касается Камбоджи — позитивный знак. Это отдельная история для каждой страны. Решение только принято и мы вскоре увидим насколько оно может раскалывать не только экономические блоки, как например, АСЕАН, но и раскалывать баланс политических интересов внутри многих стран", — полагает Мосяков.



При этом завотделом экономической теории ИМЭМО, профессор Сергей Афонцев полагает, что вряд ли плоды столь длительных и скрупулезных переговоров исчезнут бесследно, однако маловероятно, что что-то получится сделать без участия США.



"Даже предварительный анализ показывает, что в случае выхода США многие страны окажутся с набором обязательств, компенсации за которые они предполагали получить либо от США, либо от тех стран, которым США делали уступки. Очевидно, что такие обязательства после выхода США потеряют смысл, так что для сохранения партнерства в усеченном составе может потребоваться очередная серия переговоров между оставшимися участниками. Пока с их стороны заметны некоторая растерянность и попытки дать американцам сигнал, чтобы те одумались. Но я не уверен, что Трамп воспримет такого рода сигналы как повод для изменения своей позиции. Если его позиция и будет изменена, то не столько под давлением зарубежных партнеров, сколько под влиянием американского бизнеса", — сказал он.



По мнению директора Российского Центра Исследований АТЭС Татьяны Флегонтовой, после отказа США от ТТП есть два варианта развития ситуации. "Активизация переговоров по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), куда входят страны АСЕАН и их партнеры по зоне свободной торговли — Китай, Корея, Индия, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, ряд положений, например, касающихся электронной коммерции, которые были достигнуты в ходе переговоров по ТТП, были перенесены на другие международные площадки, включая АТЭС", — считает Флегонтова.



"И есть вероятность, что они будут предложены для рассмотрения в рамках ВТО, решения которой носят обязательный характер. Потерять от выхода из ТТП может крупный американский бизнес, те корпорации, которые включены в цепочки добавленной стоимости, т.е. международного разделения труда. Выиграть может Китай, если он возьмет инициативу в свои руки. Но я не считаю ТТП и ВРЭП противодействующими друг другу. Во многом повестка обоих соглашений пересекается. Тут вопрос в глубине обязательств", — отметила эксперт.



Шанс для ЕАЭС



Выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) создает окно возможностей для России и Евразийского союза, в противном случае — если и Транстихоокеанское, и Трансатлантическое партнерства были бы реализованы — в долгосрочной перспективе ЕАЭС оказался бы в торгово-инвестиционной изоляции, считает директор центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров.



По мнению Винокурова, Транстихоокеанское партнерство могло бы стать крупнейшей зоной свободной торговли в мире — 12 стран, 1 миллиард населения и 40% мирового ВВП. "Оно привело бы к увеличению ВВП входящих стран на 1,1%, а объема торговли на 11% в долгосрочном периоде. Наибольшую выгоду, предположительно, получили бы Вьетнам и Малайзия за счет снижения нетарифной защиты крупных рынков, прежде всего американского", — сказал РИА Новости Винокуров.



При этом экономист уверен, что соглашение в целом было бы выгодно США, то есть нетто-эффект был бы положительным, но в основном выиграл бы крупный бизнес из высокотехнологичных отраслей.



"Выход США из ТТП создает окно возможностей для России и Евразийского союза. Текущая внешнеторговая стратегия ЕАЭС предполагает заключения ряда зон свободной торговли (ЗСТ) с дополнительными компонентами (прежде всего регулирование инвестиционного режима). Эта стратегия правильная и отвечает текущим вызовам. Теперь разрабатывать и заключать такие соглашения в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет легче", — подчеркнул Винокуров.



Эксперт напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом уже работает, по ЗСТ с Сингапуром ведутся переговоры.



"Не исключено, что Новая Зеландия, вышедшая из переговоров весной 2014 года, снова "созреет". Вполне возможно, что теперь станет легче продвинуться с Южной Кореей, Индонезией, Таиландом, Чили. Пусть товарооборот с такими странами, как Чили, незначителен, но это полезные плацдармы, а товарооборот имеет свойство расти при создании условий", — полагает Винокуров.



Экономист напомнил, что расчеты Всемирного банка указывают на нулевой эффект ТТП для России и слабоотрицательный (-0,3%) для Китая. "Эти оценки можно принять для понимания глубины непосредственного торгового эффекта. Но в долгосрочной перспективе — если и Транстихоокеанское, и Трансатлантическое партнерства были бы реализованы — то ЕАЭС оказался бы в торгово-инвестиционной изоляции. Интеграционный блок, на который приходится всего 2% мирового ВВП, категорически не может себе этого позволить. Ему нужны альянсы", — подчеркнул Винокуров.



Источник: РИА Новости

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