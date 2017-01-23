Энергия успеха

Сокольники, павильон 4.1 Cabex-2016 Cabex-2016, видео-интервью с участниками Cabex-2016

Уже в 16-й раз в марте в четвертом павильоне столичного ЦВК «Сокольники» встретятся представители кабельной промышленности на крупнейшей в России отраслевой выставке Cabex-2017. В период с 21 по 23 марта на единой площадке организаторы ITE Москва, Ассоциация «Электрокабель» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» при поддержке постоянного генерального информационного партнера, портала RusCable.Ru, соберут представителей производства и реализации кабелей и проводов, кабельных аксессуаров, электромонтажных изделий, оборудования для прокладки и монтажа, оборудования для переработки КПП, а также потребителей и эксплуатирующих организаций – компании электросетевого комплекса, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, строителей и монтажников, связистов.



Выставка из года в год подтверждает свою актуальность и состоятельность. Аналогичных проектов по теме кабельной промышленности на рынке электроэнергетики нет. Каждый год, в марте, в Москве, ключевые игроки рынка встречаются для обсуждения вопросов о применении новых материалов, разработке и испытаниях новой продукции, стандартизации и сертификации, мониторинге, диагностике, строительству кабельных линий, энергетических объектов, острых вопросов рынка – цены на КПП и материалы, качество, фальсификат и контрафакт, экспорт и новые рынки сбыта.



Экспоненты, самые крупные компании отрасли, представляют свою продукцию и услуги широкой аудитории специалистов, представителей потребляющих компаний в сферах электроэнергетики, электротехнического машиностроения, связи и телекоммуникаций, горнодобывающий отрасли, нефтегазового комплекса, строительного сектора и организаций, осуществляющих монтаж электротехнической продукции.



В прошлом году дипломами «За многолетнее сотрудничество» от организаторов были отмечены следующие компании: ГК «Севкабель», ООО «Камский кабель» ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» ПО «Энергокомплект», Кабельный завод «Кавказкабель» ТК «СКК/Фариаль», портал RusCable.Ru, ООО «Сарансккабель-Оптика» и другие.



Не только отечественные производители представляют свои разработки и ноу-хау, но и специалисты со всего мира становятся участниками Сabex. К примеру, в прошлом году представители компаний 26 стран мира посетили экспозицию и приняли активное участие в мероприятиях деловой программы. В марте 2017 года ожидается участие большой делегации из Китая, Франции и стран СНГ.



Юбилейный Cabex-2016 принял почти 4000 специалистов за 3 дня работы. Основная доля посетителей, по данным организаторов – это руководители и сотрудники отделов реализации, первые лица руководства, владельцы бизнеса. Сферы деятельности гостей:



- оптовая продажа КПП (28%)

- производство КПП (22%)

- строительство (8%)

- научные исследования (7%)

- связь и телекоммуникации (6%)

- электротехническое машиностроение (6 %)

- генерация, передача и распределение электроэнергии (6%)

- другое (17 %)





К выставке 2017 года организаторы обновили электронное представительство выставки –официальный web-ресурс, сайт cabex.ru, стал еще удобнее для посетителя и участника. Здесь можно быстро получить всю самую необходимую информацию по организации участия и посещения, доступен электронный каталог компаний, представлена деловая программа, доступен спецпроект портала RusCable.Ru «Хроники Cabex», фото и видео от партнеров за несколько лет и, конечно, можно получить бесплатный входной билет, который дает право посетить не только саму выставочную площадку, но и получить официальный каталог и посетить мероприятия деловой программы в любой день выставки.



Также уже известно о мероприятиях деловой программы Cabex-2017. Ассоциация «Электрокабель» и ВНИИКП при участии ITE объединили отдельные семинары и круглые столы в одну дискуссионную площадку, которая будет работать 21 и 22 марта в течение всего дня – Всероссийский Кабельный конгресс. Пленарное заседание, 2 тематических дискуссии и 5 секционных заседаний призваны осветить весь спектр вопросов, связанных как с производством кабельно-проводниковой продукции, так и с ее применением.



Портал RusCable.Ru, на правах генерального информационного партнера выставки Cabex, продолжит рассказывать о событиях, которые будут происходить во время подготовки и проведения главного события весны для кабельщиков. Новости компаний участников, изменения по части деловой программы, эксклюзивные интервью с топ-менеджерам ведущих игроков рынка, фото и видео будут доступны для нашей многотысячной аудитории профильных специалистов в любой точке мира практически онлайн посредством интернет-связи. Также, информационную поддержку выставке Cabex окажут и другие ресурсы медиахолдинга «РусКабель»: портал ЭНЕРГОСМИ и еженедельник RusCable Insider Digest.



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Все материалы, подготовленные пресс-службой RusCable.Ru по итогам выставки прошлого года можно найти в специальном сюжете: Cabex-2016.