ФСК ЕЭС завершены основные этапы работ по строительству ПС 220 кВ "Майя" в Якутии

ПУЭ 6-е и 7-е издания
24 января 2017, 15:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы завершила основные этапы строительных работ на ПС 220 кВ «Майя» в Якутии.
Объект будет введен в эксплуатацию после завершения всех работ в рамках инвестиционного проекта по строительству линии электропередачи 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭC – Нижний Куранах – Томмот – Майя», включая завершение строительства ПС
220 кВ Томмот. Планируемые сроки ввода объектов – 2017 год.
На подстанции установлены два автотрансформатора суммарной мощностью
250 МВА и два силовых трансформатора – 32 МВА, комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией 220 кВ и 110 кВ, шунтирующий реактор 220 кВ.
Реализация данного проекта позволит соединить изолированный центральный энергорайон Якутии с объединенной энергосистемой Востока, создаст условия для присоединения новых потребителей и экономического развития юга республики.