 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС завершены основные этапы работ по строительству ПС 220 кВ "Майя" в Якутии

ФСК ЕЭС завершены основные этапы работ по строительству ПС 220 кВ Майя в Якутии

24 января 2017, 15:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ

Обсудить на форуме

226 просмотров

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы завершила основные этапы строительных работ на ПС 220 кВ «Майя» в Якутии.

Объект будет введен в эксплуатацию после завершения всех работ в рамках инвестиционного проекта по строительству линии электропередачи 220 кВ «Нерюнгринская  ГРЭC – Нижний Куранах – Томмот – Майя», включая завершение строительства ПС

220 кВ Томмот. Планируемые сроки ввода объектов – 2017 год.

На подстанции установлены два автотрансформатора суммарной мощностью

250 МВА и два силовых трансформатора – 32 МВА, комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией 220 кВ и 110 кВ, шунтирующий реактор 220 кВ.

Реализация данного проекта позволит соединить изолированный центральный энергорайон Якутии с объединенной энергосистемой Востока, создаст условия для присоединения новых потребителей и экономического развития юга республики.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!