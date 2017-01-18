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Отраслевые новости: Энергетика

Итоги встречи владельцев электрокаров

В субботу, 21 января в 12:00 в офисе компании АЭГ прошла встреча владельцев электромобилей. Участники мероприятия сошлись во мнении: общемировые тенденции говорят о том, что время двигателя внутреннего сгорания подходит к концу, открывая путь более эффективным и перспективным технологиям — следовательно, заряжаемые автомобили будут продолжать набирать популярность.

В ходе дискуссии было принято решение о продвижении законодательных инициатив, направленных на формирование благоприятных условий для содействия распространению легковых и коммерческих электрокаров.

Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с открытием сети зарядных станций АЭГ (ЗС марки #EVTime) в Петербурге. Стоит добавить, что развитие зарядной инфраструктуры – это проект, который специалисты АЭГ реализуют в рамках договора с «Санкт-Петербургскими электрическими сетями».

Компания: АО "Санкт-Петербургские электрические сети"
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