Итоги встречи владельцев электрокаров

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24 января 2017, 09:25
Рубрика: Энергетика
Метки: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
В субботу, 21 января в 12:00 в офисе компании АЭГ прошла встреча владельцев электромобилей. Участники мероприятия сошлись во мнении: общемировые тенденции говорят о том, что время двигателя внутреннего сгорания подходит к концу, открывая путь более эффективным и перспективным технологиям — следовательно, заряжаемые автомобили будут продолжать набирать популярность.
В ходе дискуссии было принято решение о продвижении законодательных инициатив, направленных на формирование благоприятных условий для содействия распространению легковых и коммерческих электрокаров.
Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с открытием сети зарядных станций АЭГ (ЗС марки #EVTime) в Петербурге. Стоит добавить, что развитие зарядной инфраструктуры – это проект, который специалисты АЭГ реализуют в рамках договора с «Санкт-Петербургскими электрическими сетями».