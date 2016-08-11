Кабель тот, да не тот!

Ни для кого не секрет, что кабельный рынок в настоящий момент, практически во всех сегментах, насыщен подделками. Особенно в сегменте кабелей с напряжением до 1 кВ. Там положение наиболее удручающее. Почему складывается такая тенденция? Все до банального просто – спрос. К тому же барьер входа на рынок достаточно низкий, а производство несложное.

На днях в «Спецкабеле» узнали о еще нескольких случаев мошенничества.

О них нам сообщили партнеры компании. Прикрываясь брендом «Спецкабель», недобросовестные конкуренты организовывают встречи с крупными компаниями и предлагают свою продукцию. К сожалению, не все клиенты обращают внимание, что в выставленных счетах представлен совсем не «Спецкабель».

Были и такие прецеденты, когда мошенники от лица завода размещали в интернете рекламные объявления, однако при переходе по ссылке клиент попадал на сайт мошенников. В первую очередь это касается наиболее востребованных потребителями кабелей – огнестойких кабелей, кабелей для противопожарной защиты, кабелей для интерфейса RS-485. Наиболее часто фальсификаторы на своих сайтах предлагают кабели, разработанные специалистами завода «Спецкабель», серий СКАБ, Лоутокс, Спецлан, КИПЭВнг, КПСнг, КПСЭнг, КПСВВнг, КПСВЭВнг, КСБнг, КВПнг.

Зафиксированы и такие случаи, когда недобросовестный подрядчик приобретал на заводе «Спецкабель» минимальное количество кабеля, предоставлял его в виде образца заказчику, а в ходе работ подменял дешевыми, некачественными аналогами. Через какое-то время подделки приходили в негодность, и возмущенный заказчик обращался с претензиями в «Спецкабель». В ходе проверки выяснялось, что был обманут недобросовестным подрядчиком.

Один известный промышленник сказал, если ваш бренд подделывают, то это признание успеха и солидной репутации предприятия. Однако, зачастую, приобретение фальсификационного кабеля оборачивается для клиентов многомиллионными убытками и имеет разрушительные последствия. За примерами далеко ходить не нужно – интернет пестрит сообщениями об крупных авариях и поломках, простое предприятий. Одной из причин ЧП чаще всего называют некачественный кабель. Поэтому к выбору производителя следует подходить с особой тщательностью.

Во избежание подобных ситуаций сообщаем точный адрес нашего предприятия: г.Москва, ул. Бирюсинка, 6, корп.1- 5.

Ссылки на сайты завода «Спецкабель»:

http://www.spetskabel.ru

http://www.spcable.ru

http://www.tdcable.ru

http://www.spcable78.ru

http://www.spcable52.ru

http://www.spcable82.ru

Уважаемые клиенты! Будьте бдительны! Прежде чем отдать предпочтение тому или иному производителю, тщательно проверяйте информацию!