Кабель тот, да не тот!

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24 января 2017, 15:25
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КОНТРАФАКТ, КАБЕЛЬ
Ни для кого не секрет, что кабельный рынок в настоящий момент, практически во всех сегментах, насыщен подделками. Особенно в сегменте кабелей с напряжением до 1 кВ. Там положение наиболее удручающее. Почему складывается такая тенденция? Все до банального просто – спрос. К тому же барьер входа на рынок достаточно низкий, а производство несложное.
На днях в «Спецкабеле» узнали о еще нескольких случаев мошенничества.
О них нам сообщили партнеры компании. Прикрываясь брендом «Спецкабель», недобросовестные конкуренты организовывают встречи с крупными компаниями и предлагают свою продукцию. К сожалению, не все клиенты обращают внимание, что в выставленных счетах представлен совсем не «Спецкабель».
Были и такие прецеденты, когда мошенники от лица завода размещали в интернете рекламные объявления, однако при переходе по ссылке клиент попадал на сайт мошенников. В первую очередь это касается наиболее востребованных потребителями кабелей – огнестойких кабелей, кабелей для противопожарной защиты, кабелей для интерфейса RS-485. Наиболее часто фальсификаторы на своих сайтах предлагают кабели, разработанные специалистами завода «Спецкабель», серий СКАБ, Лоутокс, Спецлан, КИПЭВнг, КПСнг, КПСЭнг, КПСВВнг, КПСВЭВнг, КСБнг, КВПнг.
Зафиксированы и такие случаи, когда недобросовестный подрядчик приобретал на заводе «Спецкабель» минимальное количество кабеля, предоставлял его в виде образца заказчику, а в ходе работ подменял дешевыми, некачественными аналогами. Через какое-то время подделки приходили в негодность, и возмущенный заказчик обращался с претензиями в «Спецкабель». В ходе проверки выяснялось, что был обманут недобросовестным подрядчиком.
Один известный промышленник сказал, если ваш бренд подделывают, то это признание успеха и солидной репутации предприятия. Однако, зачастую, приобретение фальсификационного кабеля оборачивается для клиентов многомиллионными убытками и имеет разрушительные последствия. За примерами далеко ходить не нужно – интернет пестрит сообщениями об крупных авариях и поломках, простое предприятий. Одной из причин ЧП чаще всего называют некачественный кабель. Поэтому к выбору производителя следует подходить с особой тщательностью.
Во избежание подобных ситуаций сообщаем точный адрес нашего предприятия: г.Москва, ул. Бирюсинка, 6, корп.1- 5.
Ссылки на сайты завода «Спецкабель»:
http://www.spetskabel.ru
http://www.spcable.ru
http://www.tdcable.ru
http://www.spcable78.ru
http://www.spcable52.ru
http://www.spcable82.ru
Уважаемые клиенты! Будьте бдительны! Прежде чем отдать предпочтение тому или иному производителю, тщательно проверяйте информацию!
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