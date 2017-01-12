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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кузбасские энергетики приступили к ремонтной кампании 2017 года

Кузбасские энергетики приступили к ремонтной кампании 2017 года

24 января 2017, 15:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУЗБАССЭНЕРГО-РЭС

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Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго-РЭС» приступили к капитальному и текущему ремонту электросетевого оборудования в рамках новой ремонтной кампании, для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. В 2017 году энергетики направят на эти цели свыше 540 млн рублей.

Основной объем работ в текущем году традиционно будет выполнен во 2 и 3 кварталах. Однако уже сейчас специалисты приступили к расчистке от деревьев и поросли просек ЛЭП, перетяжке провода, ремонту подстанционного оборудования.

Основным направлением ремонтной кампании (55% от общего объема) по-прежнему остаются линии электропередачи. Энергетики капитально отремонтируют 4422 км ЛЭП, заменят более 3,7 тысяч опор и более 100 км грозотроса.           Всего за год будет расчищено не менее 885 га просек.  

На подстанциях энергетики приведут в порядок 432 силовых трансформатора 35-110 киловольт. Ремонт также будет проведен на 338 трансформаторных подстанциях.

Большая часть мероприятий (91%) выполняется собственными силами, без привлечения подрядчиков. Это позволяет сохранить качество и объем работ, добиваться снижения издержек в условиях сложной экономической ситуации.

По мнению технических специалистов, намеченные мероприятия позволят поддержать высокий уровень надежности электроснабжения и сохранить стабильный тренд по снижению количества технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными условиями и их следствиями (падением веток, схлёстом проводов, повреждением опор). Так, выполненные мероприятия программы 2016 года позволили добиться снижения количества технологических нарушений в зоне ответственности «Кузбассэнерго – РЭС» на 9%.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС"
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