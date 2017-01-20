"Нижновэнерго": свыше 82 000 обращений поступило в офисы обслуживания потребителей в 2016 г.

ПУЭ 6-е и 7-е издания
24 января 2017, 17:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги работы офисов обслуживания потребителей за 2016 г.
За данный период специалистам Центров обслуживания потребителей и Пунктов по работе с потребителями поступило 82 716 обращение от жителей Нижегородской области. Из них 53 425 очных обращений и 23 672 заочных. Подано 13 743 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Напомним, для получения личной консультации по вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям, нижегородцы вне зависимости от района проживания и заявляемой мощности могут обращаться в Центр обслуживания потребителей «Нижновэнерго» в г. Нижний Новгород или в любой из шести Пунктов по работе с потребителями: в Дзержинске, Арзамасе, Кстове, Семенове, Навашине и Балахне. Адреса и телефоны всех офисов можно уточнить с помощью специального сервиса на главной странице официального сайта ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru. Для потребителей также действует единый многоканальный телефон 8-800-100-33-00.