Опыт "Пермэнерго" по развитию стройотрядовского движения представлен на выставке "Образование и карьера-2017"

В Перми на выставочной площадке «Пермская ярмарка» прошла ХIХ специализированная выставка «Образование и карьера-2017».



Одним из ключевых мероприятий деловой программы выставки стал «круглый стол» на тему «Интеграция организаций-работодателей в образовательную среду». Участники «круглого стола» обсудили способы и механизмы взаимодействия между вузами и предприятиями.



Большой интерес вызвало выступление специалиста управления персоналом филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Веры Пигилевой, посвященное организации работы в «Пермэнерго» студенческого строительного отряда «Энергия». Работа студенческих строительных отрядов на объектах электросетевого комплекса страны осуществляется под эгидой ПАО «Россети».



Cтуденческий стройотряд «Энергия» был создан в «Пермэнерго», как сообщила Вера Пигилева, в 2014 году. Основным партнером энергетиков среди пермских вузов стал Пермский национальный исследовательский политехнический университет. При этом если в первый год в составе стройотряда «Энергия» трудилось 10 человек, то в 2016 году отряд насчитывал уже 30 бойцов.



Прежде чем допустить будущих энергетиков к работе, специалисты сетевой компании проводят для ребят обучающие занятия по технике безопасности и применению средств индивидуальной защиты, вводные и первичные инструктажи. Осваиваться на рабочих местах студентам помогают опытные наставники.



В ходе каждого трудового сезона бойцы пермского стройотряда «Энергия» выполняют большой объем работ: составляют схемы прохождения ЛЭП с привязкой к местности, в составе бригад принимают участие в ремонте подстанций, благоустройстве территории энергообъектов, заносят необходимые данные в программные комплексы «ТОРО», «Крона», «Диагностика +», выполняют другие работы.



Как подчеркнула Вера Пигилева, во время стройотрядовского сезона студенты не только трудятся, но и активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в «Пермэнерго».



Важным показателем успешной деятельности стройотряда «Энергия» является тот факт, что шесть бойцов отряда после завершения обучение в вузе приняты на работу в «Пермэнерго».

Специализированная выставка учебных заведений, вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования «Образование и карьера-2017» проходила при официальной поддержке Министерства образования Пермского края, администрация г. Перми, Агентства по занятости населения Пермского края и регионального объединения работодателей Пермского края «Сотрудничество».



В нынешнем году на выставке были представлены все ступени профессионального образования: более 20-и высших учебных заведений, в том числе вузы Перми, Екатеринбурга, Томска, Санкт-Петербурга, Казани; более 30 учреждений средне-профессионального образования Пермского края, образовательные учреждения дополнительного образования. В рамках выставки состоялся VI образовательный форум «Как обогнать свет, или что институты образования могут предложить современному обществу?»