Предприятие ЖКХ обязали выплатить штраф за невыполнение требований энергетиков

ПУЭ 6-е и 7-е издания
24 января 2017, 17:18
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
Крупнейшее предприятие ЖКХ Амурской области - ОАО «Облкоммунсервис» - обязано выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение порядка частичного ограничения режима потребления электрической энергии, введенного за задолженность перед ПАО «ДЭК». Благовещенский городской суд, рассмотрев протокол, составленный Дальневосточным управлением Ростехнадзора, вынес решение о привлечении коммунального предприятия к административной ответственности по статье 9.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Суммарный долг ОАО «Облкоммунсервис» за потребленную электроэнергию на момент введения ограничения превышал 4,7 млн рублей. В целях недопущения дальнейшего роста суммы задолженности энергетики, действуя строго в рамках законодательства (ПП РФ №442 от 04.05.2012) и в соответствии с условиями заключенного с контрагентом договора энергоснабжения предписали должнику самостоятельно ввести режим частичного ограничения потребления электроэнергии. Однако ОАО «Облкоммунсервис» данные требования не выполнило.
Напомним, после вступления 1 января 2016г. в силу закона №307-ФЗ «Об ужесточении платежной дисциплины для потребителей энергетических ресурсов» и внесения изменений в КоАП РФ, добавивших статью 9.22, законодательно предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности потребителей-неплательщиков, нарушивших введенные энергосбытовой компанией режимы полного или частичного ограничения энергоснабжения, а также режим самоограничения. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей.