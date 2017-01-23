Российские специалисты представили коллегам из Азербайджана возможности развития движения WorldSkills в стране

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24 января 2017, 16:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: WorldSkills Russia
19 января в Баку делегация Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и представители Министерства образования Азербайджана обсудили вопросы взаимодействия в области профессионального образования стран. Участники встречи рассмотрели возможности организации совместных стажировок азербайджанских и российских специалистов, а также участия команд Азербайджана и России в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills.
Об опыте внедрения лучших практик международного некоммерческого движения WorldSkills в программу развития профессионального образования рассказали представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» директор по международной деятельности Алина Досканова, технический директор Алексей Тымчиков и Заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Дмитрий Глушко.
«Мы представили нашим коллегам из Азербайджана концепцию внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в процедуру итоговой государственной аттестации выпускников средних профессиональных образовательных организаций. В частности, мы рассмотрели вопрос признания паспорта профессионала (skills passport), который получат выпускники по итогам демонстрационного экзамена, как российскими, так и азербайджанскими промышленными предприятиями, чтобы выпускники наших стран, подтвердившие уровень своего профессионального мастерства согласно международным стандартам, имели преимущества при трудоустройстве», — рассказала об итогах встречи директор по международной деятельности Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алина Досканова.
Встреча прошла при участии советника Министра образования Азербайджана Фархада Амирбекова и советника Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, руководителя представительства «Россотрудничества» в Азербайджане Валентина Денисова. С докладами по обсуждаемой теме выступили директор Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве образования Азербайджана Фамиль Мустафаев и представитель Министерства образования и науки России Дмитрий Бурундин. С докладом о работе «Россотрудничества» выступил координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Натиг Алиев.