"Ростелеком" подключил к оптике более 16 тысяч домохозяйств

Компания подвела итоги строительства в 2016 году. На Алтае оптика построена еще в 16 тысячах домохозяйств, именно столько семей теперь имеют возможность подключения современных услуг связи от «Ростелекома». На сегодняшний день сеть передачи данных компании охватывает 45% алтайских семей.



Оптические сети появились в 165 многоквартирных домах в Алтайском крае и Республике Алтай. В краевой столице подключались в основном новостройки – в кварталах 2010, 2023, микрорайоне «Балтийская крепость», рядом с кварталом «Невский», а также в домах точечной застройки в центре, на Потоке, ВРЗ. Интернет по технологии GPON пришел в новые дома в 8 микрорайоне и районе улицы Высоковольтная (Новоалтайск), а также кварталах Зеленый Клин, Льнокомбинат, Трест (Бийск). В Рубцовске точечно подключались многоквартирные дома в Сад-Городе, районе коттеджей, первых Черемушках. В Яровом сеть компании появилась в домах этажности 2+ в центральной части города-курорта.



В Горно-Алтайске существенное развитие получили дома в центральной части города (пр. Коммунистический, ул. Чорос-Гуркина, ТЦ «Ткацкий»), район Гординки и Парка Победы. В Майме оптический интернет подключен в пос. Гидростроителей, Березовой роще, а также в новых домах Алгаира-2.



Важным этапом развития оптических сетей на Алтае стал пилотный проект по охвату коттеджной застройки в пригороде Барнаула. В 2016 году оптика появилась в семи поселках – Спутник, Октябрьский, Лесной (Лесная поляна), Фирсова Слобода – 1, 2, Запад – 1, 2. Интернет и другие услуги компании доступны жителям почти 4 тыс. домов. Они подключаются на условиях софинансирования, предусматривающих единовременный взнос за доступ к инфраструктуре.



Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»: «В настоящее время нами охвачено 95-100% многоквартирной застройки в крупных городах - Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск. Поэтому приход «Ростелекома» в коттеджные поселки является закономерным, ведь это перспективный сегмент рынка широкополосного доступа. В 2017 году мы продолжим инвестировать в развитие сетей в коттеджных поселках, однако их размещение и количество пока определяются».



«Ростелеком» начал предоставлять услуги по технологии GPON в 2010 году. Технология скоростного интернета до 1 Гбит/с действует в 37 населенных пунктах Алтая. Всего доступ к услугам компании по оптике имеют 430 тысяч городских и сельских домохозяйств.