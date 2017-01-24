Сергей Митин назначен директором Ириклинской ГРЭС

Директором филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» с 10 января 2017 года назначен Сергей Александрович МИТИН. Прежний директор станции Рифат Эмирханович РАХМАТУЛИН ушёл на заслуженный отдых по собственному желанию.



«Рифата Эмирхановича я благодарю за проделанную работу. Ему многое удалось сделать за годы работы на Ириклинской ГРЭС и заложить основу дальнейшего успешного развития станции. Именно под его руководством завершился первый из этапов модернизации блока №2 с увеличением установленной мощности на 14 МВт.Разработана техническая документация по повышению эффективности топливоиспользования, а также техническое решение для снижения водопотребления станции. Отмечу его заслуги в качественной подготовке персонала – в 2016 году команда Филиала «Ириклинская ГРЭС» одержала абсолютную победу в VII Корпоративных открытых соревнованиях комплексных бригад оперативного персонала для станций с паротурбинными установками Группы «Интер РАО». На всероссийских соревнованиях команда заняла достойное третье место. Уверен, что его активная жизненная позиция позволит проявить себя и на заслуженном отдыхе, – отметил генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» Тимур ЛИПАТОВ. – Теперь этим коллективом будет управлять Сергей Митин, который достойно проявил себя на Сочинской ТЭС. В новой должности Сергей Александрович продолжит реализацию Операционной стратегии АО«Интер РАО - Электрогенерация» в части повышения эффективностии надёжности Ириклинской ГРЭС. Ему предстоит реализовать проекты по переходу на комбинированную систему водоснабжения с использованием градирен,повышению эффективности топливоиспользования, построению единой автоматизированной системы расчета и контроля технико-экономических показателей, проект «Бережливое производство» и другие важные мероприятия. Программа развития сотрудников позволяет нам отбирать лучших внутри компании и формировать высокоэффективный коллектив руководителей, при этом обеспечивая необходимую преемственность и развитие высокой культуры производства».



Сергей МИТИН родился в 1974 году в городе Чимкент.



Первое профессиональное образование – оператора ЭВМ – получил в 1992 году. В 2006 году окончил Южно-Российский государственный технический университет по инженерной специальности «Электроэнергетические системы и сети». Трудовой путь начал в 1994 году электромонтером по обслуживанию оборудования на Чимкентской ТЭЦ-3 РЭУ Южказэнерго. Затем работал старшим электромонтером по обслуживанию электрооборудования 5 группыОАО «Энергоцентр-3», начальником смены электрического цеха, начальником смены станции диспетчерской службы филиала «Астраханские тепловые электрические станции» ОАО «Астраханьэнерго». С 2008 года работал дежурным инженером электроцеха, начальником смены, начальником электрического цеха, заместителем главного инженера по эксплуатации Сочинской ТЭС. С августа 2015 года идо настоящего временизанимал должность главного инженера филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». За заслуги в профессиональной деятельности Сергей МИТИН награждён Почётной грамотой Президента РФ,Почётной грамотой Правительства РФ, Памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», грамотой Министерства спорта Российской Федерации, Почётной грамотой ПАО «Интер РАО», имеет другие награды.