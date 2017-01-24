В 2016 году станции "Т Плюс" выработали 55,3 млрд кВтч электроэнергии и 102,3 млн Гкал тепла

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24 января 2017, 15:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС
По итогам 2016 года генерирующие объекты Группы «Т Плюс» выработали 55,3 млрд кВтч электроэнергии, что на 2,1% меньше, чем в 2015 году. Это стало результатом вывода из эксплуатации старого неэффективного генерирующего оборудования, в том числе на Нижнетуринской ГРЭС и Кировской ТЭЦ-3 после пуска новых энергоблоков по ДПМ, продажи Красногорской ТЭЦ, а также оптимизации загрузки оборудования.
Отпуск тепловой энергии в 2016 году составил 102,3 млн Гкал, увеличившись на 0,3% по сравнению с 2015 годом. Причем произошло это за счет роста на 3,8% отпуска тепла в системах горячего водоснабжения и отопления, что объясняется более холодным и продолжительным отопительным периодом в 2016 году, а также увеличением доли компании на рынке тепла за счет приобретения в Екатеринбурге ТЭЦ ТМЗ, ТЭЦ-19 и ввода в эксплуатацию ТЭЦ Академическая.