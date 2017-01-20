В МРСК Сибири - новый главный инженер

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24 января 2017, 09:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
18 января 2017 года Совет директоров МРСК Сибири согласовал кандидатуру Игоря Анатольевича Сорокина на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири».
Игорь Анатольевич Сорокин родился 13.04.1969 в п. Балкашино Целиноградской области.
В 1993 году окончил Омский политехнический институт по специальности «Техника и физика низких температур», в 2007 году – Томский политехнический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети».
После окончания Омского политехнического института был принят в ОАО АК «Омскэнерго», где прошел трудовой путь от электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств группы подстанций Азовского РЭС до заместителя директора технического центра ПО «Восточные электрические сети».
В 2009 году переведен на должность заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго».
В 2012 году переведен на должность заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», где в 2014 году отмечен Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации.
С декабря 2016 года Сорокин И.А. исполнял обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ПАО «МРСК Сибири».