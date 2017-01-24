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Отраслевые новости: Россия

Василий Осьмаков: Минпромторг поможет Ингушетии реализовать промышленный потенциал

Василий Осьмаков: Минпромторг поможет Ингушетии реализовать промышленный потенциал

24 января 2017, 17:55
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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В Минпромторге России прошло совещание под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова по вопросам реализации мероприятий министерства в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».

По итогам 2016 года индекс промышленного производства в Республике Ингушетия составил 100,6%. Положительная динамика по этому показателю наблюдается в республике на протяжении шести лет подряд. При поддержке Минпромторга России в регионе вводятся в эксплуатацию новые промышленные объекты, что способствует в том числе снижению уровня безработицы. 

В рамках Федеральной целевой программы в республике стало возможным создание и модернизация нескольких крупных предприятий. Это швейное объединение «Ингушетия», завод по производству энергосберегающего оборудования, картонажная фабрика, готовится к открытию завод по производству радиаторов. В настоящее время обсуждается также возможность создания на территории региона технопарка. 

«Главной на сегодня задачей регионального правительства является экономическое развитие республики, мы делаем акцент именно на промышленности. Строительство новых предприятий и модернизация существующих позволяет создавать тысячи новых рабочих мест в регионе. Хотелось бы выразить признательность Минпромторгу за оказываемую помощь в этом направлении», – сказал в ходе совещания председатель Правительства Республики Ингушетия Руслан Гагиев.  

Василий Осьмаков отметил необходимость усиления взаимодействия и сотрудничества между министерством и коллегами из Ингушетии с целью более эффективной реализации промышленных проектов в регионе.

"Минпромторг всегда поддерживает те программы, которые направлены на развитие реального сектора в регионах. Ингушетия обладает большим промышленным потенциалом, реализация которого требует ответственной работы и очень серьезных усилий. Со своей стороны, мы готовы оказать всю необходимую поддержку наиболее значимым проектам в республике, включая помощь в поиске инвесторов", - сказал Василий Осьмаков.

Компания: Минпромторг РФ

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