100 ТОРов создадут на базе моногородов в ближайшее время

Количество территорий опережающего развития (ТОР) в монопрофильных муниципальных образованиях РФ увеличится до 100, а список льгот будет расширен, - сообщила руководитель рабочей группы по модернизации моногородов, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева на форуме «Территория бизнеса - территория жизни», который прошел в Общественной палате РФ 23 января 2017 года.



«Моногорода вступили в фазу территорий опережающего развития. Сейчас ТОРы касаются в основном городов Дальневосточного федерального округа. По 11 моногородам решение было принято до конца 2016 года. Могу сказать, что в ближайшее время 100 ТОРов будет создано в моногородах», - сказала Ирина Макиева.



Она также пояснила, какие именно льготы предусмотрены для предпринимателей в моногородах.



«Льготы по налогу на прибыль, на землю, на имущество – по нулям. Это федеральная часть льгот. В региональной части – 5% - первые 5 лет и 10% - следующие 5 лет. При этом страховые взносы будут снижены в 4 раза», - сообщила Ирина Макиева.



Отвечая на вопрос главы г. Котовска Алексея Плахотникова, можно ли экономически объединить 2-3 муниципальных района в агломерацию, чтобы создать более выгодные условия для инвесторов, Ирина Макиева отметила, что мэрам нужно научиться договариваться.



«Многие муниципалитеты признались в том, что они по одному не выживут. Чтобы создавать экономически выгодные условия, нужно договариваться мэрам между собой. У нас, к большому сожалению, губернаторы не всегда могут договариваться - каждый строит у себя на территории свой цементный завод, тем самым губит соседнее производство. В каждом регионе цементный завод не нужен», - подчеркнула Ирина Макиева.



Мэры моногородов, по ее словам, уже используют модель разделения труда и кооперируются: «Они выделяют свои сильные стороны и договариваются с соседями. Могу сказать, что каждый третий моногород пошел по такому пути. Каждый для себя выбирает роль по договоренности. Это называется умным словом агломерация».

Источник: Агентство стратегических инициатив