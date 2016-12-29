АО "ОЭК" подвело итоги по технологическому присоединению за 2016 год

Всего за 12 месяцев 2016 года в АО «Объединенная энергетическая компания» поступило 15 162 заявки на технологическое присоединение. Из них 11 936 заявок - на новое технологическое присоединение и 2955 - на переоформление и подтверждение мощности.



В прошлом году АО «ОЭК» продолжило реализацию программы по повышению клиентоориентированности, упрощению процедуры технологического присоединения к электрическим сетям, а также развитию интерактивных сервисов и электронного документооборота.



Так, с января прошлого года клиенты компании получили возможность подать электронную заявку на технологическое присоединение к сетям АО «ОЭК» мощностью до 150 кВт через личный кабинет портала городских услуг г. Москвы. Кроме того, в прошлом году АО «ОЭК» провело модернизацию информационного интернет-портала по технологическому присоединению, благодаря чему значительно расширились возможности потребителей, а время на подачу заявки заметно сократилось.



Результатом проведенных компанией мероприятий стал рост количества онлайн обращений в АО «ОЭК». По итогам 2016 года через Центр обслуживания клиентов было подано 8211 заявок, 2375 – через интернет-портал по технологическим присоединениям АО «ОЭК» и 1350 – через портал государственных и муниципальных услуг города Москвы.



Таким образом, количество онлайн обращений за отчетный период по сравнению с очными визитами в АО «ОЭК» составило 45%, т.е. практически каждый второй заявитель подал заявку на технологическое присоединение без очных визитов в компанию. В 2015 году этот показатель находился на уровне 27%.



В текущем году АО «ОЭК» намерено продолжить совершенствование процедуры технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе посредством онлайн обращений, а также развивать новые сервисы.



Одна из последних новинок - дополнительная услуга «ТП+», предлагающая заявителям, заключившим договор с АО «ОЭК», выполнение работ по организации учета электрической энергии на объекте заявителя, выполнение которых является обязанностью заявителя.



АО «ОЭК» является высококвалифицированным поставщиком услуг, предлагающим выгодные и прозрачные условия сотрудничества и обеспечивающим высококачественное и бесперебойное электроснабжение потребителей города Москвы. Компания реализует целенаправленную политику в части сокращения сроков и упрощения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям.