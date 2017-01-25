Электростанции Ивановского филиала "Т Плюс" в 2016 году увеличили выработку электроэнергии и отпуск тепла

ПУЭ 6-е и 7-е издания
25 января 2017, 16:57
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В 2016 году электростанции Ивановского филиала «Т Плюс» выработали 1102,6 млн. кВт∙ч электроэнергии и отпустили 2593,9 тыс. Гкал тепловой энергии.
По сравнению с итогами 2015 года выработка электроэнергии увеличилась на 5,1 %, отпуск тепла вырос на 9,5 %.
Как отмечают специалисты филиала, увеличение выработки электроэнергии обусловлено ростом теплопотребления. В свою очередь, этому способствовали более низкая температура наружного воздуха в осенне-зимний период, а также увеличение объёмов потребления пара промышленными потребителями (на 1%).