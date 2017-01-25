 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Электростанции Ивановского филиала "Т Плюс" в 2016 году увеличили выработку электроэнергии и отпуск тепла

Электростанции Ивановского филиала Т Плюс в 2016 году увеличили выработку электроэнергии и отпуск тепла

25 января 2017, 16:57
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

170 просмотров

В 2016 году электростанции Ивановского филиала «Т Плюс» выработали 1102,6 млн. кВт∙ч электроэнергии и отпустили 2593,9 тыс. Гкал тепловой энергии.

По сравнению с итогами 2015 года выработка электроэнергии увеличилась на 5,1 %, отпуск тепла вырос на 9,5 %.

Как отмечают специалисты филиала, увеличение выработки электроэнергии обусловлено ростом теплопотребления. В свою очередь, этому способствовали более низкая температура наружного воздуха в осенне-зимний период, а также увеличение объёмов потребления пара промышленными потребителями (на 1%).

Компания: ПАО "Т Плюс"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!