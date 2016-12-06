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Анонсы

Форум-выставка "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2017" приглашает участников

Форум-выставка Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2017 приглашает участников

25 января 2017, 17:04
Рубрика: Анонсы
Метки: ВЫСТАВКИ, ФОРУМ

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06-08 июня 2017 г. для специалистов в области автоматизации раскроет двери юбилейный X Специализированный форум-выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2017». Место проведения: г. Санкт-Петербург, конференц-центр «Конгресс», ул. Шпалерная, 56. Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».

Программа форума посвящена развитию технологий автоматизации зданий и технологических процессов с приходом четвертой промышленной революции и поделена на следующие тематические секции:

  • Автоматизация в эпоху Индустрии 4.0
  • Диспетчерское управление инфраструктурными объектами
  • Практика автоматизации инженерных систем зданий
  • Промышленная автоматизация в проектах и решениях
  • Интеллектуальные системы безопасности

Слушателей также ждут круглые столы на тему «Интеллектуальное здание будущего», «Импортозамещение в автоматизации: миф или реальность?» и семинары компаний. Одновременно в выставочной зоне форума представят свое оборудование и решения ведущие производители, дистрибьюторы и системные интеграторы в сфере автоматизации.

Форум проходит при поддержке Международного общества автоматизации (ISA), Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России, Ассоциации инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике и других структур.

В 2016 году посетителями мероприятия стали более двухсот руководителей и технических специалистов промышленных предприятий, строительных, управляющих, транспортных и энергетических компаний из России, Белоруссии и Казахстана, включая «Норильский никель», «Ростерминалуголь», «Казахтелеком», «Казатомпром», «Силовые машины», «ГТ-Энерго», «Ростелеком», «ТГК-1», «Газпром нефть».

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Компания: ООО "ЭКСПОТРОНИКА"

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