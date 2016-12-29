Итоги деятельности ГК "Севкабель" за 2016 год и планы на 2017 год

В группе компаний «Севкабель» подвели итоги деятельности предприятия в 2016 году. За отчетный период были достигнуты планы по ключевым показателям, EBITDA (321 млн. руб.) и выручки (6 515 млн руб.), вырос объем переработки металлов, превысив 12 тыс. тонн. Группа компаний увеличила свою долю на рынке на 20% (по объему переработки).

«В 2016 году мы концентрировались на работе с крупными заказчиками и прямыми потребителями, предлагая им удобные условия сотрудничества и оперативные поставки КПП. Например, продукция завода была поставлена на строительство федеральной трассы М11 (Москва-Санкт-Петербург), в рамках сотрудничества с ОАО «Россети» поставлена продукция для Чесменской подстанции и Московской объединенной электросетевой компании (ПАО «МОЭСК»). Продолжилось тесное партнерство с судостроительной, нефтеперерабатывающей отраслью. На Окскую судоверфь отгружены судовые кабели для танкеров проекта RST27, поставлена продукция для проекта ледокола 22220 «Арктика». В августе для объектов ПАО «Роснефть» был изготовлен самый крупный в России трехжильный кабель – это лишь некоторые примеры. В 2016 году наращивалось не только активное сотрудничество с розничными сетями, но и был открыт собственный магазин ГК «Севкабель» на базе Московского филиала» - прокомментировал итоги 2016 года Генеральный директор ГК «Севкабель» Артем Юрьевич Пидник.

В планах на 2017 год ГК «Севкабель» ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению производственных мощностей, и вовлечению в производственный цикл предприятия новых площадок в регионах России, что обеспечит высокую загрузку и стабильный рост финансовых показателей предприятия.

Благодаря работе с крупными государственными заказчиками ГК «Севкабель» реализует заказы с длительными сроками исполнения, что отражается на стабильно высокой загруженности производства невзирая на сезонные спады рынка. В 2017 году ожидаются поставки новых типов кабелей для проектов крупных заказчиков.

Внедряемая программа «Бережливое производство», реализуемая с начала 2016 года показала первые результаты. Показатели программы выполнены на 80% уже в первый год работы. Благодаря данному проекту удалось минимизировать время простоя и на 30% сократить время ожидания отгрузки готовой продукции со складов.

ГК «Севкабель» проводит программы обучения, направленные на повышение квалификаций и получения новых навыков работы сотрудниками предприятия.

Также в планах на 2017 год развитие дилерской сети, портала компании, организация обучающих конференций и более тесная работа с дистрибьюторами.