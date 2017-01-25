Крупным потребителям не уйти от повышенных тарифов

Правительству не удастся к июлю справиться с "последней милей" — механизмом, повышающим тарифы для крупных компаний. Бюджет не готов компенсировать 10,4 млрд руб. выпадающих доходов распредсетевых компаний, и эту сумму придется опять переложить на потребителей. Как выяснил "Ъ", одним из вариантов в Минэнерго видят дифференциацию тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК): для крупных потребителей он вырастет сразу на 17%, а для распредсетей — упадет на 5%.



Минэнерго сформулировало новые варианты решения проблемы "последней мили" — механизма перекрестного субсидирования, когда крупные потребители, подключенные к магистральным сетям ФСК, обязаны оплачивать еще и тариф распредсетевой компании (МРСК), услугами которой фактически не пользуются. В 2012-2013 годах из-за этого конечная цена на электроэнергию для них увеличивалась примерно на 25%, замечает Наталья Порохова из АКРА. В 2013 году правительство решило отказаться от "последней мили", но в 20 регионах процесс растянули на годы. Ежегодно в 16 регионах объем платежей по "последней миле" снижался на треть и в июле 2017 года должен был обнулиться. В Бурятии, Забайкалье, Еврейской АО и Амурской области договоры "последней мили" закончатся в 2029 году.



Как следует из письма главы Минэнерго Александра Новака в правительство (есть у "Ъ"), предлагается компенсировать остатки выпадающих доходов распредсетей за 2016 год за счет собственных средств "Россетей", в том числе полученных от дивидендов дочерних обществ. Этот вопрос Минэнерго предлагает вынести на совет директоров госхолдинга, выплата может составить до 7,8 млрд руб., дивиденды, полученные "Россетями" в 2016 году,— 23,3 млрд руб. По оценке Минэнерго, выпадающие доходы распредсетей в 2016 году оценивались почти в 18 млрд руб., но за счет "компенсационных мер" снизятся до 7,8 млрд руб.



Оставшуюся часть выпадающих доходов Минэнерго предлагало компенсировать за счет федерального бюджета, но правительство это заблокировало. В 2017 году выпадающие доходы составят 13,64 млрд руб., но с учетом "компенсационных мер" сократятся до 10,4 млрд руб., и закрывать их придется за счет потребителей. Предлагается увеличить электросетевые тарифы на 3 процентных пункта сверх прогноза социально-экономического развития, что позволит снизить убытки в 2017 году на 3,2 млрд руб., в 2018 году — на 3 млрд руб., в 2019 году — на 1,6 млрд руб., в 2020 году — на 1,1 млрд руб. Эта мера позволит решить проблему к 2024 году, говорится в письме.



Также предложено продлить перекрестное субсидирование на уровне первого полугодия 2017 года в 11 проблемных регионах. Здесь ежегодное снижение убытков сетей составит в 2017 году — 1,6 млрд руб., в 2018-2020 годах — около 3,3 млрд руб. Кроме этого предложено дифференцировать пока единый тариф ФСК (сейчас 319 руб./МВт ч) для распредсетей и потребителей. В 2017 году для сетей его снизят на 5%, до 304 руб./МВт ч, а для крупных потребителей — повысят на 17%, до 371 руб./МВт ч. В последующие годы величина этой тарифной вилки будет уменьшаться, и в 2020 году тариф для распредсетей будет ниже текущего на 0,4% (318 руб./МВт ч), а для крупных потребителей — выше на 1% (323 руб./МВт ч). Также Минэнерго предлагает ограничить право крупных потребителей заключать прямые договоры с ФСК и установить с 2018 года новые правила тарифов: потребители будут платить сетям по единым (котловым) тарифам, что позволит предотвратить рост выпадающих доходов при снижении полезного отпуска вследствие ухода потребителей.



В "Россетях" одной из мер решения проблемы "последней мили" считают "справедливое распределение" объема перекрестки между потребителями распредсетей и ФСК, что "позволит перенести часть нагрузки по оплате перекрестки с малого и среднего бизнеса". По словам главы ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Василия Киселева, предложения Минэнерго в ассоциацию не поступали, но он считает, что изменение записанных в законе условий ликвидации "последней мили" "может привести к росту финансовой нагрузки на промышленность". Наталья Порохова замечает: рост тарифов и меры по снижению затрат сетей оказались недостаточны для ликвидации "последней мили", которая сейчас увеличивает цены для крупных потребителей на 5-10%.



Источник: Коммерсант.

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