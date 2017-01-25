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Отраслевые новости: В мире

Лавров рассказал о строительстве монгольской ГЭС на реке Селенга

Лавров рассказал о строительстве монгольской ГЭС на реке Селенга

25 января 2017, 17:23
Рубрика: В мире
Метки: ГЭС

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МИД РФ активно занимается урегулированием ситуации со строительством монгольской ГЭС на реке Селенга и ее притоках, впадающих в озеро Байкал, есть возможность удовлетворить потребности Монголии в электроэнергии без риска для экосистемы Байкала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Монголия планировала построить ГЭС на впадающей в Байкал реке Селенга и ее притоках, однако РФ заявляла о существенных экологических рисках проекта. При этом Россия заявляла, что готова содействовать Монголии в компенсировании недостатка энергии в этой стране. Экспорт электроэнергии в Монголию из РФ в 2015 году, по данным "Интер РАО", составил 284 миллиона кВтч, за первые девять месяцев 2016 года — 237 миллионов кВтч.

"Конечно, мы знаем об этой проблеме. Мы активно занимаемся урегулированием этой ситуации. В ходе прошлогоднего визита в Монголию я лично с президентом Монголии на эту тему говорил. Наши руководители, президенты, председатели правительства в ходе контактов с руководством Монголии эту тему затрагивают, но помимо, так сказать, обозначения проблемы, мы монгольским коллегам по линии соответствующих экономических наших ведомств передали свои оценки ситуации и свои предложения о том, как ее решить без строительства гидроэлектростанции", — сказал Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, отвечая на вопрос, участвует ли МИД РФ в защите интересов нашей страны по этому вопросу, передает РИА Новости.

Министр отметил, что у России есть возможности удовлетворить потребности Монголии в электроэнергии без того, чтобы подвергать риску экологическую систему Байкала и его окружающей среды.

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