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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" реконструировало подстанцию "Юбилейная" в Гатчинском районе

Ленэнерго реконструировало подстанцию Юбилейная в Гатчинском районе

25 января 2017, 14:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») модернизировало подстанцию (ПС) 35 кВ «Юбилейная» в Гатчинском районе Ленинградской области. Реконструкция обеспечила дополнительную надежность электроснабжения Сиверского городского поселения, а также обеспечило мощность для присоединения 270 новых потребителей.

Энергетики смонтировали на энергоисточнике два новых силовых трансформатора, увеличив мощность подстанции в полтора раза – с 8 до 12,6 МВА.

Модернизация подстанции обеспечила дополнительную надежность электроснабжения потребителей Сиверского городского поселения в Гатчинском районе Ленобласти. Реконструкция также позволила подключить к сетям около 270 новых потребителей общей мощностью 3,2 МВт, большая часть которых – частные жилые дома, а также социально значимые объекты и объекты малого и среднего бизнеса.

«Юбилейная» - одна из 12 подстанций в Гатчинском районе Ленобласти, модернизированных «Ленэнерго» в 2016 году в рамках реализации программы исполнения накопленных обязательств по договорам технологического присоединения к электросетям. В среднем, мощность энергоисточников увеличилась в 1,5-2 раза.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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