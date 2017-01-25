"Ленэнерго" реконструировало подстанцию "Юбилейная" в Гатчинском районе

Интернет-учебник для кабельщика
Познавай азы кабельной науки в режиме online. Теория, методики, расчёты.
25 января 2017, 14:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») модернизировало подстанцию (ПС) 35 кВ «Юбилейная» в Гатчинском районе Ленинградской области. Реконструкция обеспечила дополнительную надежность электроснабжения Сиверского городского поселения, а также обеспечило мощность для присоединения 270 новых потребителей.
Энергетики смонтировали на энергоисточнике два новых силовых трансформатора, увеличив мощность подстанции в полтора раза – с 8 до 12,6 МВА.
Модернизация подстанции обеспечила дополнительную надежность электроснабжения потребителей Сиверского городского поселения в Гатчинском районе Ленобласти. Реконструкция также позволила подключить к сетям около 270 новых потребителей общей мощностью 3,2 МВт, большая часть которых – частные жилые дома, а также социально значимые объекты и объекты малого и среднего бизнеса.
«Юбилейная» - одна из 12 подстанций в Гатчинском районе Ленобласти, модернизированных «Ленэнерго» в 2016 году в рамках реализации программы исполнения накопленных обязательств по договорам технологического присоединения к электросетям. В среднем, мощность энергоисточников увеличилась в 1,5-2 раза.