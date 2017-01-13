МРСК Центра в 2017 году направит на ремонтную кампанию почти 2 млрд рублей

В ПАО «МРСК Центра» утвердили ремонтную программу на 2017 год - одну из ключевых составляющих подготовки к следующему сезону пиковых нагрузок. Компания планирует направить на ее реализацию более 1,99 млрд рублей.



В рамках принятого документа в течение года энергетики отремонтируют порядка 4,4 тыс. км воздушных линий (ВЛ) 35 – 110 кВ, свыше 11,4 тыс. км ВЛ 0,4 – 10 кВ, а также 4408 трансформаторных подстанций.



Особое внимание в реализации ремонтной программы уделяется расчистке трасс, так как падения деревьев на электропровода является наиболее частой причиной нештатных отключений электроэнергии, особенно в периоды природных аномалий. В 2017 году компания планирует расчистить 11,4 тыс. га.



Ремонтные работы начнутся в апреле, по окончании осенне-зимнего периода, когда появится возможность выводить из эксплуатации нуждающееся в ремонте оборудование, и завершатся к началу октября. Выполнение основного объема работ придется на летний период 2017 года.



В целях повышения эффективности и оптимизации производственных издержек программа будет выполнена преимущественно хозяйственным способом - порядка 70 % от общего объема запланированных работ энергетики выполнят собственными силами, а 30% с привлечением подрядных организаций. Данная мера направлена на обеспечение надежной работы электросетевого комплекса в условиях ограниченности тарифных источников на модернизацию электросетевого хозяйства и значительного удорожания материалов и оборудования.



В целях повышения надежности энергоснабжения комплексный ремонт оборудования в этом году запланирован на ряде крупных питающих центрах: всего 162 ПС. В частности, в белгородской области комплексный ремонт запланирован на ПС 110 кВ «Красная Яруга», которая обеспечивает электроснабжение в общей сложности порядка 15 000 потребителей региона.



Костромской филиал МРСК Центра в 2017 году осуществит ремонт 10 ПС 110кВ, среди них ПС 110/35/10 кВ «КПД», которая расположена в зоне индустриального парка «Волгореченский». Электроэнергией от ПС «КПД» будут питаться новый цех по выпуску труб среднего диаметра для нефтегазовой промышленности «Газпромтрубинвест» и завод по производству буровых установок американской компании «National Oilwell Varco».



Ярославские энергетики МРСК Центра выполнят капитальный и текущий ремонты силовых трансформаторов на ПС 110/10кВ «Чайка», обеспечивающей электроснабжением жителей и предприятия Фрунзенского района Ярославля, наиболее крупное из которых – Ярославский пивоваренный завод.



В Орловской области планируется ремонт наиболее значимой подстанции ПС 110/35/10 кВ «Коммаш», которая питает крупный завод-производитель дорожной и коммунальной техники АО "Мценский завод коммунального машиностроения".



Липецкие энергетики осуществят капитальный ремонт трансформаторов ПС 110/6кВ «Трубная-22» с целью обеспечения электроснабжением строящегося нового микрорайона города Липецка - «Звездный».



В ремонтные планы тверской области вошла ПС 110/35/10кВ «Медновский водозабор», обеспечивающая питание Медновского водозабора, снабжающий водой город Тверь.



По словам Первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра» А.В. Пилюгина: - «Главной целью реализации ремонтной кампании является обеспечение надежного энергоснабжения потребителей в зоне ответственности МРСК Центра. Своевременный и качественный ремонт оборудования позволяет энергетикам значительно минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства компании в период осенне-зимнего максимума нагрузок, а также сохранить стабильное энергоснабжение во время аномальных погодных явлений».