 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра в 2017 году направит на ремонтную кампанию почти 2 млрд рублей

МРСК Центра в 2017 году направит на ремонтную кампанию почти 2 млрд рублей

25 января 2017, 15:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

Обсудить на форуме

231 просмотр

В ПАО «МРСК Центра» утвердили ремонтную программу на 2017 год - одну из ключевых составляющих подготовки к следующему сезону пиковых нагрузок. Компания планирует направить на ее реализацию более 1,99 млрд рублей.

В рамках принятого документа в течение года энергетики отремонтируют порядка 4,4 тыс. км воздушных линий (ВЛ) 35 – 110 кВ, свыше 11,4 тыс. км ВЛ 0,4 – 10 кВ, а также 4408 трансформаторных подстанций.

Особое внимание в реализации ремонтной программы уделяется расчистке трасс, так как падения деревьев на электропровода является наиболее частой причиной нештатных отключений электроэнергии, особенно в периоды природных аномалий. В 2017 году компания планирует расчистить 11,4 тыс. га.

Ремонтные работы начнутся в апреле, по окончании осенне-зимнего периода, когда появится возможность выводить из эксплуатации нуждающееся в ремонте оборудование, и завершатся к началу октября. Выполнение основного объема работ придется на летний период 2017 года.

В целях повышения эффективности и оптимизации производственных издержек программа будет выполнена преимущественно хозяйственным способом - порядка 70 % от общего объема запланированных работ энергетики выполнят собственными силами, а 30% с привлечением подрядных организаций. Данная мера направлена на обеспечение надежной работы электросетевого комплекса в условиях ограниченности тарифных источников на модернизацию электросетевого хозяйства и значительного удорожания материалов и оборудования.

В целях повышения надежности энергоснабжения комплексный ремонт оборудования в этом году запланирован на ряде крупных питающих центрах: всего 162 ПС. В частности, в белгородской области комплексный ремонт запланирован на ПС 110 кВ «Красная Яруга», которая обеспечивает электроснабжение в общей сложности порядка 15 000 потребителей региона.

Костромской филиал МРСК Центра в 2017 году осуществит ремонт 10 ПС 110кВ, среди них ПС 110/35/10 кВ «КПД», которая расположена в зоне индустриального парка «Волгореченский». Электроэнергией от ПС «КПД» будут питаться новый цех по выпуску труб среднего диаметра для нефтегазовой промышленности «Газпромтрубинвест» и завод по производству буровых установок американской компании «National Oilwell Varco».

Ярославские энергетики МРСК Центра выполнят капитальный и текущий ремонты силовых трансформаторов на ПС 110/10кВ «Чайка», обеспечивающей электроснабжением жителей и предприятия Фрунзенского района Ярославля, наиболее крупное из которых – Ярославский пивоваренный завод.

В Орловской области планируется ремонт наиболее значимой подстанции ПС 110/35/10 кВ «Коммаш», которая питает крупный завод-производитель дорожной и коммунальной техники АО "Мценский завод коммунального машиностроения".

Липецкие энергетики осуществят капитальный ремонт трансформаторов ПС 110/6кВ «Трубная-22» с целью обеспечения электроснабжением строящегося нового микрорайона города Липецка - «Звездный».

В ремонтные планы тверской области вошла ПС 110/35/10кВ «Медновский водозабор», обеспечивающая питание Медновского водозабора, снабжающий водой город Тверь.

По словам Первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра» А.В. Пилюгина: - «Главной целью реализации ремонтной кампании является обеспечение надежного энергоснабжения потребителей в зоне ответственности МРСК Центра. Своевременный и качественный ремонт оборудования позволяет энергетикам значительно минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства компании в период осенне-зимнего максимума нагрузок, а также сохранить стабильное энергоснабжение во время аномальных погодных явлений».

Компания: ПАО "МРСК Центра"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!