 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Объем электропередачи по сетям Колэнерго в 2016 году вырос на 1% и составил 10,6 млрд кВтч

Объем электропередачи по сетям Колэнерго в 2016 году вырос на 1% и составил 10,6 млрд кВтч

25 января 2017, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

Обсудить на форуме

273 просмотра

Объем передачи электроэнергии по сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») по итогам 2016 года составил 10,6 млрд кВт*ч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 1 %.  Основная причина роста связана с  увеличением отпуска электроэнергии ряду крупных промышленных предприятий региона.

Потери при передаче электроэнергии составили 3,55 % от общего объема, в абсолютных величинах – 390,3 млн кВт*ч.

В течение 2016 года с целью снижения потерь электроэнергии специалистами Колэнерго были проведено 16 проверок и рейдов по пресечению бездоговорного и неучтённого потребления электроэнергии  на общий объем потребления 1,95 млн кВт*ч.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в Мурманской области с общей долей более 70 процентов являются Кольская горно-металлургическая компания, АО «Апатит», Кандалакшский алюминиевый завод, Оленегорский и Ковдорский горно-обогатительные комбинаты, АО «СЗФК».

Объем передачи электроэнергии по сетям филиала «Колэнерго» составляет более четверти от общего объема электропередачи по сетям МРСК Северо-Запада.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!