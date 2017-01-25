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Отраслевые новости: Россия

Промышленные предприятия установят приборы измерения и учета выбросов

Промышленные предприятия установят приборы измерения и учета выбросов

25 января 2017, 16:38
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЭКОЛОГИЯ

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В Минпромторге России под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова состоялось совещание по вопросам оснащения стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В совещании приняли участие представители Минпромторга России, крупных промышленных предприятий, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), профильных научно-исследовательских институтов.

В соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» (№ 219-ФЗ) предприятия должны установить к началу 2018 года системы измерения и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это требование относится к тем стационарным источникам, которые расположены на объектах первой категории по уровню воздействия на окружающую среду.

Участники совещания обсудили текущий уровень готовности промышленных предприятий к выполнению этих норм, потенциальный размер затрат на создание и обслуживание таких систем, имеющиеся «пробелы» в нормативной базе, которые требуется устранить.

Кроме того, на встрече шла речь о производственных возможностях российских компаний-производителей автоматических средств измерения и учета выбросов, а также о необходимости создания соответствующей инфраструктуры для эксплуатации систем экологического мониторинга выбросов промышленных предприятий.

Компания: Минпромторг РФ
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