Российский национальный комитет получил грант на мероприятия Молодежной секции

Центральный офис СИГРЭ распределил гранты на продвижение Ассоциации в 2017 году. Гранты распределялись между национальными комитетами СИГРЭ на основании поданных заявок. Общий фонд на 2017 год составил 50 000 Евро.

Заявка Российского национального комитета содержала запрос на частичное финансирование 3-х мероприятий в рамках программы Молодежной секции:

конкурс переводчиков научно-технической литературы по электроэнергетической и электротехнической тематике (английский язык);

международная олимпиада по теоретической и общей электротехнике на базе НИУ «МЭИ»;

международная студенческая олимпиада по электроэнергетике на базе ИГЭУ.

Сегодня Молодежная секция РНК СИГРЭ является крупнейшим и наиболее успешным молодежным объединением СИГРЭ.

В рамках работы с молодежью в 2016 году было организовано 20 мероприятий с участием 55 вузов России и зарубежья, включая:

конференцию «Электроэнергетика глазами молодежи» (593 участника из 65 отраслевых организаций);

конкурс выпускных квалификационных работ (подано 4000 студенческих работ из 23 вузов);

конкурс инженерных кейсов «Case-in» (978 студентов из 25 вузов).

Все мероприятия Молодежной секции проведены на базе ведущих российских технических вузов.

Деятельность Молодежной секции РНК СИГРЭ является успешным примером объединения совместных усилий государственных органов, компаний электроэнергетики, общественных организаций, ведущих технических вузов и научно-исследовательских организаций по воспитанию нового поколения молодых специалистов, обладающих международной конкурентоспособностью и ориентированных на развитие российской электроэнергетики.