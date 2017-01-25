Специалисты "Дагестанской сетевой компании" выявили 7315 фактов энерговоровства

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25 января 2017, 16:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Результатом рейдовых проверок по пресечению неучтенного потребления электроэнергии, проведенных дагестанскими энергетиками в 2016 году, стало выявление 7315 случаев хищения энергоресурса.
Из них по 5870 фактам были составлены акты по безучетному потреблению электроэнергии, по 1445 - по бездоговорному. В общей сложности неучтенными оказались 141 млн 774 тыс. 871 кВт.ч электроэнергии на сумму 335 млн 972 тыс. 977 руб.
Наиболее показательным в отношении проводимой сетевым предприятием работы оказался декабрь, когда было выявлено 872 случая безучетного потребления на сумму 30 млн 094 тыс. 760 руб. В общей сложности недобросовестными потребителями было украдено 13 млн 892 тыс. 170 кВт.ч электроэнергии, что вполне достаточно для освещения улиц города Буйнакска в течение двух месяцев.
Сотрудниками Махачкалинских городских сетей по итогам 2016 года было составлено 900 актов безучетного потребления на сумму 33 млн 432 тыс. 985 руб.
В ходе рейдовых мероприятий было установлено, что потребители в большинстве случаев используют специальные устройства для воровства электроэнергии и занижения показаний приборов учета. Огромный ущерб Обществу наносят и так называемые «троллейбусы» - набросы на провода воздушных линий. В ходе подворовых обходов, которые регулярно проводят энергетики АО «Дагестанская сетевая компания», все ухищрения недобросовестных потребителей выявляются, несанкционированное вмешательство устраняется.