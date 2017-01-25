 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Дагестанской сетевой компании" выявили 7315 фактов энерговоровства

Результатом рейдовых проверок по пресечению неучтенного потребления электроэнергии, проведенных дагестанскими энергетиками в 2016 году, стало выявление 7315 случаев хищения энергоресурса.

Из них по 5870 фактам были составлены акты по безучетному потреблению электроэнергии, по 1445 - по бездоговорному. В общей сложности неучтенными оказались 141 млн 774 тыс. 871 кВт.ч электроэнергии на сумму 335 млн 972 тыс. 977 руб.

Наиболее показательным в отношении проводимой сетевым предприятием работы оказался декабрь, когда было выявлено 872 случая безучетного потребления на сумму 30 млн 094 тыс. 760 руб. В общей сложности недобросовестными потребителями было украдено 13 млн 892 тыс. 170 кВт.ч электроэнергии, что вполне достаточно для освещения улиц города Буйнакска в течение двух месяцев.

Сотрудниками Махачкалинских городских сетей по итогам 2016 года было составлено 900 актов безучетного потребления на сумму 33 млн 432 тыс. 985 руб.

В ходе рейдовых мероприятий было установлено, что потребители в большинстве случаев используют специальные устройства для воровства электроэнергии и занижения показаний приборов учета. Огромный ущерб Обществу наносят и так называемые «троллейбусы» - набросы на провода воздушных линий. В ходе подворовых обходов, которые регулярно проводят энергетики АО «Дагестанская сетевая компания», все ухищрения недобросовестных потребителей выявляются, несанкционированное вмешательство устраняется.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!