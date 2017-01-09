В 2016 году энергетики филиала "Владимирэнерго" комплексно отремонтировали 18 подстанций 35-110 киловольт во Владимирской области

Подстанции (ПС) напряжением 35-110 киловольт (кВ) являются основными питающими центрами для большинства потребителей Владимирской области. От них по распределительным сетям 6-10 и 0,4 кВ электроэнергия доставляется населению в города и сёла, а также предприятиям и организациям различных сфер деятельности. Чтобы обеспечить нормальное функционирование ПС 35-110 кВ, и тем самым повысить надёжность электроснабжения потребителей, сетевики ежегодно проводят комплексный ремонт оборудования на этих энергообъектах. В 2016 году энергетиками филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было отремонтировано 18 подстанций во Владимирской области.



На северо-западе области, в Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском и Петушинском районах, энергетики «Владимирэнерго» произвели ремонт оборудования на ПС 35/10 кВ «Красное Пламя», ПС 110/35/10 кВ «Небылое», ПС 110/10 кВ «Октябрьская» и ПС 110/35/10 кВ «Покров». На основании диагностических и аналитических данных на энергообъектах капитально отремонтированы масляные выключатели 35 и 110 кВ, разъединители 35 и 110 кВ с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные и силовые трансформаторы. Это позволило повысить надёжность электроснабжения более десяти тысяч жителей в сельских населённых пунктах данных районов, а также крупных предприятий запитанных от ПС «Октябрьская» в Киржачском районе (Киржачская горэлектросеть, завод по производству кровли «Дёке Хоум Системс», промышленный кластер «Русклимат», завод «Автосвет», предприятие «BEKO») и ПС «Покров» в Петушинском районе (горэлектросеть г.Покров, предприятия фармацевтического кластера «Генериум» в п.Вольгинский).



В городе Владимире комплексный ремонт основного оборудования на ПС 110/6 «ВЭМЗ» и ПС 110/6 кВ «Тракторная» повысил надёжность электроснабжения центральной части областного центра, а также таких промышленных предприятий, как Владимирский электромоторный завод, заводы «Точмаш» и «Электроприбор», предприятий по производству молочной и мясоперерабатывающей продукции «Danone - Юнимилк Владимир» и «ABI Product», троллейбусного предприятия «Владимирпассажиртранс».



Текущий и капитальный ремонт силовых трансформаторов, масляных выключателей, разъединителей и изоляторов 35 кВ на подстанциях 35/10 кВ «Второво» - в Камешковском районе, «Лучинская» - в Собинском и «Лопатницы» - в Суздальском обеспечил более надёжную подачу электроэнергии более 3000 жителей в 24 сельских населённых пунктах.



В Гусь-Хрустальном районе отремонтированное оборудование ПС 35/10 кВ «Островская» и «Золотково» повысило надёжность электроснабжения 18 деревень и поселков с населением более десяти тысяч человек. В городе Гусь-Хрустальный за счёт ремонта на ПС 110/10 кВ «Заозёрная» бесперебойней сталот энергообеспечение Гусевской горэлектросети и завода по производству кварцевого стекла «Технокварц».



В восточных территориях Владимирского региона в рамках реализации ремонтной программы энергетиками филиала «Владимирэнерго» был осуществлён комплексный ремонт 6 ПС 35-110 кВ. Это ПС 110/35/6 кВ «Муром», ПС 35/6 кВ «Северная» и ПС 110/6 кВ «Стрелочная» в округе Муром, ПС 35/10 кВ «ГКС» в Муромском районе, ПС 35/10 «Гигант» в Ковровском районе, ПС 110/10 кВ «Папулино» - в Меленковском. Ремонт оборудования трёх подстанций в округе Муром повысил надёжность электроснабжения этого крупного промышленного и культурного центра Владимирской области с населением более 110 тысяч человек. Комплексный ремонт ПС «Гигант», «ГКС» и «Папулино» увеличил бесперебойность электроснабжения почти шести тысячам жителей в сельских населённых пунктах, запитанных от этих энергообъектов.



В текущем году филиал «Владимирэнерго» продолжит реализацию всех намеченных мероприятий, направленных на дальнейшее повышение надёжности электроснабжения потребителей.