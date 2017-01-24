В 2017г. "Нижновэнерго" подготовит свыше 110 энергообъектов к Чемпионату Мира

ПУЭ 6-е и 7-е издания
25 января 2017, 16:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ЧМ-2018
Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения г. Н. Новгорода в период проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 г.
В течение 2017 года специалисты энергокомпании отремонтируют четыре подстанции (ПС) 110 кВ: «Канавинскую», «Спутник», «Ковалиху», «Мызу». Кроме того, в рамках реализации производственной программы энергетиками будет осуществлен ремонт 118 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП). В частности, будут отремонтированы фасады энергообъектов, заменены выключатели 6 – 10 кВ и 10,358 км кабельных линий электропередачи 6 кВ (КЛ). Для ускорения поиска мест замыканий на землю в сети 6 - 10кВ и времени ликвидации технологических нарушений на шести ПС и в 19 РП будут установлены современные устройства сигнализации.
Основные работы, проводимые «Нижновэнерго» в рамках подготовки инфраструктуры столицы Приволжского федерального округа к будущему мундиалю, будут завершены до конца текущего года. Напомним, важнейшими этапами в 2014-2016гг. стали: строительство подстанции закрытого типа 110/10 кВ «Стрелка», запущенной в 2014 г., нового распределительного пункта (РТП) 10 кВ «Стадион», введенного в эксплуатацию в 2016 г., а также реконструкция 110/6 кВ ПС «Мещерская». Данные объекты обеспечат электроснабжение строящегося стадиона «Нижний Новгород», станции метро «Стрелка», а также других инфраструктурных объектов, которые планируется возвести в Нижнем Новгороде к 2018 г.
Реализация данной производственной программы позволит обеспечить высокий уровень надежности и качества электроснабжения всей необходимой для проведения мундиаля инфраструктуры. В дальнейшем ресурс построенных и реконструированных энергообъектов будет использован для повышения качества электроснабжения столицы Приволжья и удовлетворения растущих потребностей города в технологическом присоединении.