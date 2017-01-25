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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В ДРСК актуализированы политики в области интегрированной системы менеджмента

В ДРСК актуализированы политики в области интегрированной системы менеджмента

25 января 2017, 15:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДРСК

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В АО «ДРСК» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») изменены и актуализированы политики в области интегрированной системы менеджмента. В частности, внесены изменения в экологическую политику и политику в области системы менеджмента охраны здоровья и обеспечении безопасности труда.

Политики отражают реальные перспективные задачи и приоритеты развития компании в области интегрированной системы менеджмента. Для этого они ежегодно анализируются высшим руководством, и являются основой для постановки целей по непрерывному улучшению деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области экологии и в области качества оказываемых компанией услуг в соответствии с международными стандартами. Как правило, такой анализ проводится в рамках анализа ИСМ. Политики подлежат пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий деятельности АО «ДРСК».

Кроме актуализации действующих Политик, в этом году дополнительно принята и введена в действие Политика в области системы менеджмента безопасности пищевой продукции. В ДРСК принято решение о взятии на себя обязательств соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции требованиям Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) для обеспечения качества и безопасности обслуживания сотрудников в столовых компании.

Политика – это открытый и публичный документ, создающий имидж компании для всех заинтересованных сторон. Реализация Политик осуществляется посредством принятия руководством Общества всей полноты ответственности за принятые обязательства, а также посредством закрепления данных обязательств в договорах с подрядчиками и поставщиками.

Компания: АО "ДРСК"
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