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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За два года работы Черкесский Центр обслуживания клиентов АО "Карачаево-Черкесскэнерго" принял около 30 тысяч посетителей

За два года работы Черкесский Центр обслуживания клиентов АО Карачаево-Черкесскэнерго принял около 30 тысяч посетителей

25 января 2017, 17:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

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Сотрудники Черкесского Центра обслуживания клиентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго» подвели итоги работы за два года.

С первого дня открытия данный Центр обслуживания клиентов принял около 30 тысяч посетителей. В основном это жители прилегающих к Черкесску населенных пунктов Прикубанского и Абазинского районов, хотя ЦОК может обслуживать абонентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго», проживающих в любом населенном пункте республики.

В качестве платежей за потребленную электроэнергию в кассы Центра обслуживания клиентов за два года поступило около 54,3 млн руб. Абоненты АО «Карачаево-Черкесскэнерго» - как физические, так и юридические лица – обращаются сюда для решения всех вопросов, связанных с электроснабжением.

По словам начальника Прикубанского районного энергосбытового отделения АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Асхата Боташева, открытие Центра обслуживания клиентов в Черкесске для жителей аула Псыж, сел Дружбы, Чапаевского, Ильичевского, Холоднородниковского, Счастливого и Зареченского стало важным событием и хорошим подспорьем. Раньше по всем вопросам жителям приходилось ехать в офис Прикубанского ЭСО в поселок Кавказский, который существенно удален от этих населенных пунктов. Теперь же все можно решить в республиканской столице. Удобно и то, что здание ЦОК расположено возле федеральной трассы «Лермонтов-Домбай», это позволяет абонентам легко ориентироваться на местности.

Центр обслуживания клиентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго» был открыт в Черкесске по адресу ул. Октябрьская, д. 321 в рамках реализации клиентоориентированной политики ПАО «Россети» в декабре 2014 года.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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