200 хищений электроэнергии предотвратили сотрудники МРСК Юга в Харабалинском районе в 2016 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 14:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В 2016 году специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») выявили в Харабалинском районе почти 200 хищений электроэнергии общим объемом более 4,4 млн кВт/ч. Большую часть обнаруженных нарушений составило безучетное потребление электрической энергии.
Всего же на территории Астраханской области энергетики зафиксировали 2,4 тысячи фактов несанкционированного потребления электроэнергии общим объемом 75 млн кВт/ч: объем безучетного потребления составил 60 млн кВт/ч, бездоговорного – превысил 14 млн кВт/ч.
По всем выявленным фактам безучетного и бездоговорного потребления составлены акты, на основании которых виновные будут обязаны возместить убытки энергокомпании. В результате стремление сэкономить незаконным путем для нарушителей превращается в огромные затраты: согласно законодательству стоимость похищенной электроэнергии рассчитывается, исходя из круглосуточной работы всех имеющихся бытовых приборов за полгода, что значительно выше расходов, которые несли бы потребители в законном порядке.
В рамках борьбы с хищениями электроэнергии в 2016 году сотрудники астраханского филиала МРСК Юга установили на приборах учета почти 50 тысяч антимагнитных пломб, 900 приборов автоматизированной системы учета электрической энергии (АСУЭ), свыше 80 общедомовых приборов учета электроэнергии, 120 щитов учета бытовых потребителей на фасадах зданий и 130 расчетных приборов учета на границе балансовой принадлежности.
Кроме этого, энергетики установили и заменили более 12,5 тысяч приборов учета с истекшим сроком госповерки у бытовых и юридических потребителей Астраханской области, а также организовали более тысячи рейдовых проверок по выявлению несанкционированного потребления электроэнергии и провели свыше 644 тысяч контрольных съемов показаний.
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