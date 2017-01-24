AББ выигрывает мега-контракт на строительство ЛЭП в Индии стоимостью $ 640 млн

Компания АББ вместе с индийским национальным оператором электросетей Power Grid Corporation of India Limited примет участие в мега-проекте по строительству ЛЭП, которая будет поставлять электроэнергию более чем 80 миллионам человек. Система передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC) Райгарх-Пугалер напряжением 800 кВ соединит города Райгарх в Центральной Индии и Пугалер в южном штате Тамилнад.



ЛЭП протяженностью 1 830 км будет одной из самых длинных в мире. С мощностью 6000 мегаватт, эквивалентной мощности 6 крупных электростанций, этой ЛЭП будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности в электроэнергии более 80 миллионов человек в Индии. ЛЭП будет интегрировать тепловую энергию и энергию ветра передавать ее в местности с высоким потреблением электроэнергии, расположенные за тысячи километров друг от друга. Это позволит поддерживать спрос на электроэнергию на юге, когда сила ветра невелика, и передавать экологически чистую энергию на север, когда есть избыток ветровой энергии.



"АББ имеет честь сотрудничать с PowerGrid для реализации этого проекта интеллектуальной передачи электроэнергии на дальние расстояния", — сообщил исполнительный директор Группы АББ Ульрих Шписсхофер. "Обеспечение электроэнергией городов с высоким спросом на энергию является главным приоритетом индийского правительства, которое стремится поддержать впечатляющие темпы роста страны. Компания АББ помогает развивать Индию уже более 100 лет. С помощью новой ЛЭП мы предоставляем выгоды от энергетической революции этой стране, опирающейся на наше сильное местное производственное влияние. Современная UHVDC-технология АББ позволит надежно осуществлять сбалансированную поставку энергии из традиционных и возобновляемых источников на большие расстояния".



АББ является мировым лидером на рынке и надежным партнером для строительства более надежных, интеллектуальных и более экологичных сетей по всему миру. Компания поддерживает операторов энергетических сетей, чтобы те могли использовать все преимущества четвертой промышленной революции. Подразделение «Электрические сети» компании АББ, которое будет заниматься мега-проектом в Индии, является мировым лидером в своем сегменте.



"В рамках нашей стратегии Next Level мы стремимся к предоставлению передовых технологий, таких как HVDC, необходимой для интеграции возобновляемых источников энергии в сети и надежной передачи энергии туда, где она нужна: так мы действительно делаем жизнь людей лучше", — сказал Клаудио Факкин, глава подразделения «Электрические сети» Группы АББ. "Мы будем использовать нашу обширную местную производственную и инженерную базу в Индии и проверенные партнерские отношения с консорциумом BHEL для реализации этого престижного проекта".



АББ имеет внушительный послужной список по созданию ЛЭП высокого напряжения в Индии, где компания впервые представила технологию HVDC более 25 лет назад с проектом Виндхьячал в 1989 году. Райгарх-Пугалер является шестым HVDC-проектом АББ в Индии и вторым UHVDC-проектом (первым было завершение строительства уже частично работавшей HVDC-ЛЭП "Северо-Восточная" в Агре). Нынешний проект под ключ включает в себя проектно-конструкторские работы, поставку и установку оборудования, ввод в эксплуатацию. Основные поставки оборудования включают в себя полноценные UHVDC-станции, в том числе трансформаторы, преобразователи, системы охлаждения, а также технологии контроля и защиты.



Аналогичные оборудование будет установлено на новой ЛЭП UHVDC Райгарх-Пугалер.



Передача постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC) является разработкой HVDC-технологии, созданной AББ более 60 лет назад. Компания реализовала около 110 HVDC-проектов, общая установленная мощность которых превышает 120 000 МВт и на нее приходится около половины мощности мировой установленной базы.



ЛЭП высокого напряжения помогают экономить пространство, поскольку занимают лишь одну треть площади, необходимого для строительства альтернативных систем передачи энергии. В данном случае экономия земли составит около 244 км2, около одной трети площади Бангалора или всего Куала-Лумпура. В мега-проекте также будут представлены технологии, минимизируйте воздействие станций передачи энергии на окружающую среду.



Общая стоимость проекта оценивается в более чем $ 840 млн, он будет реализован АББ в партнерстве с консорциумом BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited), ведущей индийской компании государственного сектора. Заказ был сделан в четвертом квартале 2016 года.



Мега-проект, как ожидается, будет завершен в 2019 году.