Администрация Куединского района выразила благодарность "Пермэнерго" за оперативное восстановление электроснабжения, нарушенного и-за сложных погодных условий

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 17:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
В адрес директора производственного отделения «Чайковские электрические сети» филиала «Пермэнерго» - ОАО «МРСК Урала» Андрея Глухова поступило письмо от администрации Куединского района Пермского края.
В письме выражается благодарность энергетикам «Пермэнерго» за оперативное реагирование на аварийные отключения электроэнергии, произошедшие на территории Куединского района 20 января 2017 года. Данные отключения были вызваны сильным, порывистым ветром, налипанием снега на провода, обледенением ЛЭП. Всего без электричества осталось 18 населенных пунктов с общим количеством населения более 3 тысяч человек, более 30 социально-значимых объектов.
Энергетики «Пермэнерго» оперативно приступили к ликвидации последствий природной стихии. В первоочередном порядке в пострадавших населенных пунктах Ошья, Верхняя Сава, Узяр с помощью РИСЭ были запитаны социально-значимые объекты - котельные, скважины, школы, детские сады. Одновременно на поиск и устранение повреждений ЛЭП была направлена оперативно сформированная группировка сил и средств в составе семи бригад Куединского, Чайковского, Осинского и Еловского районов электрических сетей, 13 единиц спецтехники, 3 снегоходов. Аварийно-восстановительные работы серьезно осложнялись сильным снегопадом и глубоким снежным покровом, который энергетикам приходилось преодолевать. Всего персоналом Чайковских электрических сетей было осмотрено более 90 километров линий электропередачи.
После обхода, осмотра и устранения повреждений электросетевые объекты оперативно ставились под нагрузку. Задача по восстановлению электроснабжения населенных пунктов Куединского района была успешно выполнена.
Высокий профессионализм и самоотверженность, умение работать в экстремальных условиях проявили диспетчер Сергей Лобов, мастер ЛЭП Алексей Нефедов, электромонтеры Валерий Давыдов, Александр Еловиков, Василий Фотин, Олег Сивковский, Александр Попов, Валерий Аристов и другие работники Чайковских электрических сетей «Пермэнерго».