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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева С Премьер-министром Армении Кареном Карапетяном

Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева С Премьер-министром Армении Кареном Карапетяном

26 января 2017, 09:56
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также интеграционное взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.

По итогам переговоров был подписан ряд межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление российско-армянских отношений в различных областях.

Компания: Министерство энергетики РФ
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