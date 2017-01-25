Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева С Премьер-министром Армении Кареном Карапетяном

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 09:56
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также интеграционное взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.
По итогам переговоров был подписан ряд межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление российско-армянских отношений в различных областях.