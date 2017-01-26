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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак встретился с представителями Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"

Александр Новак встретился с представителями Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России

26 января 2017, 16:04
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Президиумов Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Некоммерческого партнёрства «Опора».

 «В круг потребителей услуг топливно-энергетического комплекса входят порядка 30 миллионов представителей малого и среднего бизнеса. Поэтому обратная связь с «Опорой России» позволяет рассматривать все актуальные для отрасли вопросы, в том числе связанные с повышением качества услуг, совершенствовать нормативную базу», - заявил Министр энергетики, открывая работу заседания.

 Президент «Опоры России» Александр Калинин поблагодарил Александра Новака за конструктивный диалог: «За всё время взаимодействия «Опоры России» и Министерства энергетики ни один наш запрос не остался без ответа», - отметил он.

 Глава энергетического ведомства рассказал, что для создания более комфортных условий ведения бизнеса Минэнерго России разработана Дорожная карта, направленная на повышение качества предоставления услуг подключения к газораспределительной сети, сокращение сроков, в том числе по выдаче разрешений на строительство необходимых объектов. «В рамках улучшения инвестиционного климата, в регионах будут распространяться  лучшие практики работы с субъектами малого и среднего предпринимательства в части подключения», - заявил глава Минэнерго.

 По словам Министра  на сегодняший день в числе приоритетных задач - оптимизация модели долгосрочного рынка мощности, развитие конкуренции на розничных энергорынках, а так же  введение расчетов за потребляемую энергию через расчетно-кассовые центры. Всё это позволит улучшить качество и надёжность поставок электроэнергии малому бизнесу.

Компания: Министерство энергетики РФ
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