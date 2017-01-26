Эффективность выявления хищений электроэнергии в "Каббалкэнерго" выросла на 20%

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в рамках выявления и предотвращения неучтенного потребления электроэнергии проводит рейдовую работу. Персонал энергокомпании осуществляет осмотры на предмет незаконных подключений, проверяет работу приборов учета. Для повышения результативности выявления нарушений рейды зачастую проводятся с привлечением сотрудников полиции, местных администраций.



В декабре 2016 г. в Кабардино-Балкарии выявлен 351 случай неучтенного потребления 1,21 млн кВт.ч электроэнергии. Это на четверть миллиона киловатт-часов больше, чем в декабре 2015 года. стоимость украденной электроэнергии составила порядка 3,5 млн рублей. Энергоресурса в декабре было похищено столько, сколько хватило бы для снабжения Черекского района с населением около 27 тысяч человек в течение двух недель.



Оформлено 338 актов хищения 1,05 млн кВт.ч физлицами, 13 актов в отношении юридических лиц, незаконно потребивших 166,5 тыс. кВт.ч.



Самый большой объем хищений в размере 441 тыс. кВт.ч по 108 случаям выявлен в декабре опять в Баксанском районе, включая городской округ Баксан. Неучтенное потребление более 234 тыс. кВт.ч по 39 случаям пресечено в Чегемском районе. Энергетики оформили 55 актов хищения 128 тыс. кВт.ч в Зольском районе, 51 – в Урванском районе по фактам воровства 108 тыс. кВт.ч.



Одновременно с этим, объем электроэнергии в 1,15 млн кВт.ч стоимостью 3,2 млн рублей включен в полезный отпуск.



Филиал МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» всячески противодействует незаконному потреблению электроэнергии на территории своей ответственности. Это могут быть как частные лица, так организации и предприятия. Энерговоры наносят значительный ущерб электросетевой компании и добросовестным потребителям.



Помимо финансовых аспектов, воровство наносит прямой ущерб надежности энергоснабжения потребителей. Незаконные подключения могут вызывать перепады напряжения и короткие замыкания, а выполнение самостоятельных подключений грозит серьезными травмами, вплоть до смертельных.



Второй год действуют отдельные положения Федерального закона №307 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Повышена ответственность потребителей электроэнергии и появился ряд новых составов административных правонарушений в сфере электроэнергетики.



По всем фактам неучтенного потребления в правоохранительные органы направляются заявления для принятия мер административного воздействия. За самовольное подключение к электрическим сетям штраф для физических лиц составляет 10-15 тысяч рублей, должностных лиц – 30-80 тысяч рублей, юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.