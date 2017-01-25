Энергетики филиала "Владимирэнерго" в 2016 году отремонтировали свыше 2500 км воздушных линий электропередачи

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 17:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
На самом крупном распределительном электросетевом предприятии Владимирской области, филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», подведены итоги реализации ремонтной программы за 2016 год. Основная задача реализации ремонтной программы - повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, а также успешное прохождение компанией осенне-зимнего периода.
В 2016 году энергетики филиала «Владимирэнерго» отремонтировали 2662 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжений от 0,4 до 110 киловольт (кВ). На ВЛ было заменено 6767 изоляторов. В распределительных сетях 6-10 и 0,4 кВ было заменено 284 км провода и 3435 опор ВЛ на новые железобетонные и деревянные, произведён ремонт 756 трансформаторных подстанций.
На территории Владимирской области комплексно отремонтировано 18 подстанций 35-110 кВ. В рамках проводимых работ был выполнен ремонт силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, проводилась замена вводов и опорно-стержневой изоляции.
В целом на выполнение всех мероприятий ремонтной программы 2016 года филиал «Владимирэнерго» направил 347 млн. рублей.