Энергетики и власти Староминского района обсудили перспективы развития электросетевого хозяйства и проблему хищений электроэнергии

Специалисты Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приняли участие в совещании по вопросам развития электросетевого комплекса на территории Староминского района. Круглый стол состоялся по инициативе энергетиков.



­Представители муниципальной власти, главы сельских поселений, бизнес-сообщества, правоохранительные органы Староминского района обсудили с энергетиками меры ответственности за незаконное потребление электрической энергии, нормы действующего законодательства в части технологического присоединения к электросетям, консолидации электросетевых активов, хищения энергооборудования, взаимодействие в вопросах электробезопасности и профилактики электротравматизма.



По словам начальника Староминского района электрических сетей Александра Яковенко, в 2016 году энергетиками был выполнен целый ряд мероприятий для надежного и устойчивого энергоснабжения муниципалитета. В частности, построено 20 трансформаторных подстанций напряжением 10�,4 кВ, на 9 подстанциях увеличена мощность. Заменено 38 км голого провода на более современный и высокотехнологичный – самонесущий изолированный провод (СИП). Все намеченные мероприятия по капитальному ремонту оборудования выполнены в полном объеме.



Энергетики напомнили, что с 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Между тем, только за прошлый год по Староминскому району составлено 76 актов на безучетное потребление электроэнергии объемом 2,34 млн кВт∙ч и два акта на бездоговорное потребление электроэнергии объемом 15 тысяч кВт∙ч на сумму более 88 тыс. руб. Заактировано безучетное потребление электрической энергии у ряда крупных физических лиц – потребителей Староминского района. Материалы для взыскания переданы в судебные органы.



Как отметили энергетики, качество энергоснабжения потребителей во многом зависит от совместных усилий по борьбе с хищениями электроэнергии. А повсеместное внедрение новейших «умных» приборов учета электроэнергии – часть этой общей стратегии.



По словам заместителя директора по развитию и реализации услуг Ленинградского филиала Кубаньэнерго Анатолия Овчинникова, «в районах присутствия филиала к электрическим сетям энергокомпании подключено 97 тысяч абонентов, из них только в Староминском энергорайоне – более 16 тысяч. Фактические потери электроэнергии, в том числе и в результате энерговоровства, составили 18 млн кВт∙ч.».

– Работа по снижению потерь в районе ведется большая, – сказал Анатолий Овчинников. – Но нам необходима помощь представителей общественности, квартальных, ТОС в совместном участии в рейдовых мероприятиях и составлении актов по безучетному потреблению электроэнергии. Надеемся на поддержку районных властей в этом вопросе.



Специалисты Кубаньэнерго рассказали о льготной категории потребителей, для которых создаются особые условия при подключении к электрическим сетям. К ней относятся абоненты, чья заявленная мощность не превышает 15 кВт, а расстояние от границ участка до ближайших электрических сетей не более 300 метров для городской местности и 500 метров – для сельской. «Льготники» подключаются по тарифу 550 рублей. Так, в 2016 году по Староминскому району было заключено 209 подобных договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям.



Участники встречи обсудили также вопросы развития энергетической инфраструктуры района, строительства новых питающих центров.



­Подводя итог встречи, заместитель главы района Александр Кухтин выразил общее мнение в необходимости дальнейшего взаимодействия и встреч с энергетиками в таком формате, дал положительную оценку работе специалистов Староминского района электрических сетей.